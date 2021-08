Lehner revient sur la controverse avec Fleury

Le gardien des Golden Knights de Vegas Robin Lehner est revenu pour la première fois sur la fameuse photo qu’avait publié l’agent de Marc-André Fleury, Allan Walsh, pendant les séries éliminatoires de la saison 2019-2020.

À l’époque, Lehner avait été préféré à Fleury pour garder les filets. Frustré par la situation, Walsh a publié une photo de son client poignardé par une épée ensanglantée et gravée du nom de famille de l’entraîneur-chef Peter DeBoer.

«Quand j’ai ouvert mon téléphone et je l’ai vu, je riais. Je me suis dit : "Qu'est-ce qui se passe ici ?", s’est remémoré Lehner, lors de son passage au "The Cam & Strick Podcast", lundi. Cela m’a un peu mis dans le trouble. J’ai vécu beaucoup de chaleur sur les réseaux sociaux, car c’était un peu comme si Walsh ralliait les partisans de Fleury contre moi.»

«Ce n’était pas facile d’être sur mon téléphone et mes réseaux sociaux à l’époque, a-t-il poursuivi. J’étais le gardien partant et j’essayais de remporter la coupe Stanley. Ce n’était probablement pas la meilleure chose, mais Walsh est passionné par ses joueurs.»

Lehner s’est aussi rappelé de la réaction du gardien québécois.

«Fleury est tout de suite venu me voir et m’a dit qu’il était vraiment désolé de ça. J’ai commencé à rire et les deux nous en avons ri. Cela n’avait aucune importance.»

L’an dernier, Lehner et Fleury ont consolidé leur statut de meilleur tandem de la Ligue nationale de hockey. Ils ont remporté le trophée William M. Jennings, remis annuellement aux gardiens de l’équipe qui ont concédé le moins de buts durant la saison.

Cela n’a pas empêché les Golden Knights d’échanger Fleury aux Blackhawks de Chicago pendant la présente saison morte.