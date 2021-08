Tony Esposito repose en paix

L’organisation des Blackhawks de Chicago a fait l’annonce du décès de leur ancien joueur Tony Esposito, qui a succombé à un cancer du pancréas, mardi.

«Tony était une des plus importantes et populaires figures dans l’histoire de notre équipe, a partagé par voie de communiqué le président de l’équipe, Rocky Wirtz. Quatre générations de ma famille ont été bénies par son éthique de travail, sa présence et son esprit, dans ce qu’il a accompli dans sa carrière digne du Temple de la renommée.»

Le gardien a disputé ses 13 premiers matchs dans la Ligue nationale dans l’uniforme du Canadien de Montréal avant de passer le reste de sa carrière avec la formation de l’Illinois. Il a montré une fiche 418-302-148 en carrière, entre 1968 et 1984, ayant signé 74 jeux blancs. Il a remporté trois fois le trophée Vézina.