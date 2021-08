Un très bon pas pour les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto entameront mardi une série de quatre affrontements contre les Angels de Los Angeles et ils pourront se servir du rythme acquis dans leurs récents succès pour tenter de se tailler une place en séries éliminatoires.

La troupe de Charlie Montoyo a effectué dimanche une remontée spectaculaire face à leurs rivaux de division, les Red Sox de Boston. À la suite d’une victoire de 9 à 8, ils présentent une fiche de 60-50 et demeurent au plus fort de la course dans l’Est de la Ligue américaine de baseball.

Les bonnes performances des Jays sont notamment reliées à celles du voltigeur George Springer, choisi joueur de la semaine de l’Américaine pour une deuxième semaine consécutive. Dimanche, il a claqué un circuit de trois points en fin de huitième manche pour donner les devants aux siens et enflammé du même coup le Rogers Centre. Pourtant, les Jays tiraient de l’arrière 7 à 2 à un certain moment de la rencontre.

«C’est indescriptible, a affirmé en visioconférence. Nous nous sommes battus et débattus toute la journée.»

«Cette partie démontre tout à propos de notre équipe, a ajouté le gérant Charlie Montoyo. Je ne sais pas ce qui va se passer à partir de maintenant, mais ça en dit long sur le cœur de cette équipe.»

Mettre la table pour la suite

Montoyo voit d’ailleurs une progression marquée de la formation qui vient de battre les Sox trois fois dans leur série de quatre affrontements, ce qui est de bon augure pour la suite de la campagne. Celle-ci s’annonce ardue pour l’équipe, du moins, sur papier. Sauf qu’avec la force de caractère de leurs joueurs, les Jays seront une force à surveiller, surtout qu’ils évoluent désormais à Toronto quand ils jouent le rôle d’hôte.

«C’était comme une partie de séries, a commenté Montoyo. Nous avions besoin de remporter cette rencontre. Elles sont toutes importantes, mais celle-là est la troisième d’une série de quatre contre une bonne équipe. Et le faire en revenant de l’arrière, ça ne peut pas devenir meilleur.»

Prochain défi

La fête et le repos ne dureront qu’une journée, car les Jays doivent se préparer à jouer contre les Angels de Los Angeles mardi à l’occasion d’un programme double. Deux autres duels sont prévus mercredi et jeudi pour compléter une autre série de quatre matchs.

La formation de la Ville des anges sera sans doute à surveiller, car son dossier de 56-56 lui donne le quatrième rang de la section Ouest de l’Américaine et tentera elle aussi de pousser vers l’avant. Le leader offensif des Angels, le Japonais Shohei Ohtani, a à son actif 37 coups de circuit dans la campagne. Son plus proche poursuivant en a 35 : il s’agit du joueur étoile des Jays Vladimir Guerrero fils, qui en a frappé un dans la remontée de dimanche.