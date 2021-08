Analyse d'une vente de feu

Publié aujourd'hui à 15h38

Mis à jouraujourd'hui à 15h38

Plusieurs partisans des Cubs de Chicago se sont dits déçus ou fâchés, de la vente de feu de leur équipe à la fin du mois de juillet.

Pourtant, tout ça était écrit dans le ciel avec les contre-performances de l’équipe et le fait que les discussions ont stagné rapidement concernant des prolongations de quelques gros noms de l’équipe.

Évidemment, pour les dirigeants des Cubs, les décisions furent difficiles à prendre, mais elles étaient vraiment nécessaires. Et rien n’empêche les Cubs de tenter de rapatrier quelques-uns de ces joueurs lors de la saison morte. Analysons ensemble le travail de Jed Hoyer et de la haute direction des Cubs.

Javier Baez et Trevor Williams échangés aux Mets pour Pete Crow-Armstrong (Voltigeur, 20 ans)

Plusieurs pensent que ce n’est pas assez d’obtenir un seul joueur pour Baez et Williams, mais c’est un espoir de qualité. Crow-Armstrong a été le premier choix des Mets en 2020 et frappe pour plus de .400 au niveau A. Les Mets ont quand même obtenu un très bon joueur en Baez, mais il ne faut jamais oublier qu’il devient agent libre à la fin de la saison.

Cubs : B+

Mets : B

Kris Bryant s’en va à San Francisco pour Caleb Killian (Lanceur droitier, 24 ans) et Alexander Canario, (Voltigeur, 21 ans)

C’est peut-être la moins bonne transaction des Cubs. Les 2 espoirs obtenus sont classés numéro 9 et 30 dans les espoirs des Giants, mais ne se retrouvent pas dans le top 100 du baseball majeur. Bryant a indiqué que les Cubs avaient été très réceptifs sur les attentes des joueurs par rapport à leur famille et leur destination et tout indique que le directeur général, Jed Hoyer, a fait une fleur à Bryant en l’envoyant sur la côte ouest, lui qui est originaire du Nevada. On comprend l’organisation, mais on aurait dû en obtenir plus pour le polyvalent Kris Bryant.

Cubs : C

Giants : A

Les Cubs échangent Craig Kimbrel aux White Sox pour Nick Madrigal(2e but, 24 ans) et Codi Heuer (Lanceur droitier, 25 ans)

Les White Sox étaient prêts à payer pour améliorer leur relève et ils ont vraiment payé le gros prix. Nick Madrigal était dans la discussion comme recrue de l’année avant qu’une blessure ne mette un terme à sa saison, alors que Cody Heuer en est déjà à sa 3e saison dans les majeurs, même s’il n’a que 25 ans. Beau travail de Jed Hoyer pour aller chercher le maximum de son releveur numéro un.

Cubs : A

White Sox : B+

Anthony Rizzo passe aux Yankees en retour d’Alexander Vizcaino (Lanceur droitier, 24 ans) et Kevin Alcantara (Voltigeur, 19 ans)

Les Cubs ont offert une prolongation de contrat de 5 ans ­ 70 millions à Rizzo, mais son agent a fait comprendre à l’équipe que son client voulait le double, soit 140 millions. À partir de ce moment-là, les jours de Rizzo étaient comptés à Chicago. Le retour obtenu est quand même intéressant surtout que Rizzo n’avait pas une grande saison et sa valeur était à la baisse sur le marché.

Cubs : B

Yankees : B+

Ryan Tepera passe aux White Sox en retour du lanceur gaucher Bailey Horn

Les Cubs et les White Sox transigent rarement ensemble. Ils ne l’avaient fait que 2 fois au cours des 20 dernières années. Et pourtant, ils ont conclu deux échanges en l’espace de quelques jours. Et pour les Cubs, c’est un bon coup puisque Tepera avait signé avec les Cubs tout juste avant le camp d’entraînement et en retour, ils obtiennent un lanceur gaucher de 23 ans Bailey Horn, qui a eu de très bons chiffres au niveau A, avant de connaître des ennuis au niveau A+.

Cubs : B+

White Sox : B

Jake Marisnick part pour San Diego en retour de Anderson Espinoza (Lanceur droitier, 23 ans) et Joc Pederson quitte pour Atlanta en retour du joueur de premier but, Bryce Ball (1er but, 23 ans)

Ces deux transactions rentrent dans la même catégorie que celle de Ryan Tepera. Des joueurs autonomes, qui signent des contrats d’une seule saison durant l’hiver et qui peuvent rapporter quelques espoirs intéressants. Il n’y a rien qui indique si Bryce Ball deviendra le prochain joueur de premier but des Cubs ou si Anderson Espinoza finira par vaincre les blessures et devenir le lanceur vedette ,dont on parle depuis longtemps. Mais une chose est certaine, les Cubs n’avaient absolument rien à perdre et tout à gagner.

En conclusion, il est certain que lorsqu’on regarde les ventes de feu des Cubs et des Nationals, l’équipe de Washington semble avoir fait un peu mieux, avec plusieurs espoirs classés dans le top 100 du baseball majeur. Cependant, le fait que Trea Turner avait une autre année à son contrat a changé la donne dans la transaction avec les Dodgers.

Mais en général, je pense que les Cubs ont fait un boulot plus que respectable dans les circonstances. Ils avaient ciblé quelques bons jeunes joueurs dans chaque organisation et ont tenté d’aller chercher le maximum dans chacune des transactions. Et honnêtement, il est peu probable que quelques-uns des gros noms reviennent à Chicago comme agent libre, surtout en pleine reconstruction. La conquête de la Série Mondiale en 2016 aura été le point culminant des Cubs durant ses belles années et espérons que ça ne prendra pas 108 ans avant de ressortir le champagne.