Lamar Jackson ne sait toujours pas s’il veut se faire vacciner

Même s’il a été contraint de rater plusieurs journées du camp d’entraînement des Ravens de Baltimore après avoir contracté la COVID-19, le quart-arrière Lamar Jackson ne sait toujours pas s’il souhaite recevoir le vaccin contre le virus.

C’est ce que le pivot de troisième année a déclaré lundi, lors de son point de presse avec les médias.

Jackson a clamé qu’il s’agissait «d’une décision de nature personnelle» et qu’il avait l’intention de se tenir informé sur le sujet.

«Je viens de quitter le groupe des joueurs non disponibles en raison de la COVID-19. Je dois en parler à mon équipe et voir comment tout le monde se sent par rapport à ça. Je continue d’en apprendre autant que je peux. On verra», a également dit le quart.

Jackson a effectué son retour dans l’entourage des Ravens samedi dernier, après avoir raté 10 jours du camp d’entraînement. Il s’agit de la deuxième fois que l’athlète de 24 ans combat le virus en l’espace de huit mois.

Après avoir connu une superbe campagne 2019, le produit de l’université Louisville a vécu une certaine baisse de régime la saison dernière. Jackson a complété 64,4 % de ses passes tentées pour des gains de 2757 verges et 26 touchés. Il a aussi amassé 1005 verges et sept majeurs au sol.