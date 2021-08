Enfin des matchs à domicile pour le Canada

Pour amorcer la ronde finale des qualifications de la CONCACAF pour la Coupe du monde 2022, l’équipe canadienne de soccer pourra compter sur un avantage de taille: un retour à la maison devant des partisans.

La formation nationale dirigée par l’entraîneur-chef John Herdman recevra en effet le Honduras et le Salvador les 2 et 8 septembre prochain au BMO Field de Toronto. Ces deux parties seront entrecoupées d’un périple à Nashville pour affronter les États-Unis le 5 septembre.

Ce retour au pays a été rendu possible avec l’autorisation du gouvernement du Canada dans le respect des approbations accordées par les autorités de santé publique de la Ville de Toronto et de l’Ontario.

«Nous voulons vraiment chanter l'hymne national à la maison au Canada avec nos partisans, parce qu’il n'y a pas de plus belle chose à entendre dans le monde du sport, a noté Herdman dans un communiqué de Canada Soccer. Nous avons montré récemment que nous sommes en mesure d'aspirer sérieusement à obtenir une place à la Coupe du monde. Avec les partisans qui seront derrière nous à domicile, cela nous permettra d'atteindre un niveau supérieur.»

S’endurcir

Au cours de ce tour final des qualifications, le Canada disputera 14 matchs répartis du 2 septembre au 30 mars. Outre les trois pays déjà mentionnés, le Mexique, le Costa Rica, la Jamaïque et le Panama sont également de la partie.

Les trois pays les mieux classés au terme de cette ronde auront leur billet pour le Mondial, tandis que la quatrième nation au classement pourra disputer un match de barrage intercontinental.

Les troupes canadiennes amorceront cette nouvelle étape en confiance, puisqu’elles ont conservé une fiche de 9-2-0 sur la scène internationale en 2021, en incluant la Gold Cup. Dans ce tournoi, les représentants de l’unifolié avaient perdu face aux États-Unis au tour préliminaire, puis devant le Mexique en demi-finale. Le Canada demeure toutefois invaincu jusqu’ici au cours des qualifications pour la Coupe du monde.

«L'étape de qualification précédente, en juin, a été très importante pour ce groupe de joueurs, a avancé Herdman. Il a alors eu l'occasion de bâtir une résilience et une camaraderie dans les matchs, en sachant qu’au moindre relâchement, notre rêve d'aller au Mondial serait parti en fumée. Ce genre de pression, les attentes, les regards tournés vers nous et la crainte des conséquences ont amené ce groupe à s'endurcir.»