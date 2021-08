Un premier départ inattendu en MLS

Arrivé avec le CF Montréal au mois d’avril à la suite d’un prêt de la part du FC Bologne, un club italien de première division, le gardien québécois Sebastian Breza s’est vu octroyer un premier départ en carrière dans la Major League Soccer de manière plutôt inattendue, contre le D.C. United, dimanche.

Breza et le CF Montréal ont su la veille du match que quelque chose se tramait concernant le portier James Pantemis, sans pouvoir confirmer exactement ce qui se passait. Quelques minutes à peine avant le coup de sifflet signalant le début de la rencontre, l’organisation a placé le nom de l’athlète de 24 ans sur la liste des joueurs indisponibles en raison de la COVID-19, ce qui a ouvert la porte au Québécois.

«Je pensais que j’allais ressentir quelque chose de spécial, mais je me sentais comme si c’était un entraînement comme les autres. J’imagine que c’est une bonne chose», a-t-il mentionné, quelques minutes après la défaite de 2 à 1 des siens.

«C’est quelqu’un qui prend les choses sereinement. Il était prêt», a ajouté l’entraîneur-chef Wilfried Nancy.

L’athlète de 23 ans a connu un premier match plutôt chaotique, lui qui a réussi quelques bons arrêts, même s’il a cédé deux fois sur huit tirs cadrés. Il a dû demeurer aux aguets tout au long du match, puisque le club qui évolue à Washington a tenté 18 tirs au total.

«De ce que j’ai vu, il a fait de bons arrêts, de dire Nancy. Peut-être qu’il aurait pu faire mieux sur le second, mais il a fait son travail.»

«Je ne crois pas que ça signifie grand-chose, a pour sa part indiqué Breza, au sujet de sa performance. Nous avons perdu. La chose la plus importante était les trois points et nous ne les avons pas eus. Évidemment je pense que j’aurais pu faire mieux, j’ai laissé des buts. Chaque fois que tu laisses un but, c’est parce que tu aurais pu faire mieux.»

