Alex Galchenyuk de retour avec... le CH!?

Selon le réseau Sportsnet, le Canadien de Montréal aurait un minimum d’intérêt envers l’attaquant Alex Galchuyuk qu’ils ont repêché au troisième rang de l’encan amateur de 2012.

Dans une liste publiée vendredi sur le site internet du réseau, on indique que les portes ne sont pas fermées dans le cas de l’ailier.

«En sachant que sa carrière dans la LNH est en jeu, Galchenyuk a certainement démontré de bonnes choses aux côtés de John Tavares et William Nylander, peut-on y lire. Il explore ses options. Toronto n’a pas encore fermé la porte (du moins, publiquement) à un retour et même le Canadien aurait un certain niveau d’intérêt envers lui.»

Galchenyuk figure toujours parmi les joueurs à la recherche d’une entente pour la prochaine saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) et il pourrait représenter un excellent pari. Selon la liste, il est le dixième joueur le plus intéressant à être toujours sur le marché.

Le dernier contrat de l’Américain en était un d’un an d’une valeur de 1,05 million $ et une équipe à la recherche d’offensive pourrait être agréablement surprise en l’invitant à se joindre à eux.

Galchenyuk n’a jamais été reconnu pour ses prouesses en défensive, mais il a tout de même déjà connu une saison de 30 filets à Montréal. Avec les Maple Leafs de Toronto la saison dernière, il a produit 12 points en 26 rencontres, en plus d’en ajouter quatre autres en six parties de séries éliminatoires.