Pas de duel entre Auger-Aliassime et Shapovalov avant la finale

Il est dorénavant possible de s’imaginer un scénario de rêve où les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov pourraient s’affronter en finale de l’Omnium Banque Nationale de Toronto.

Samedi, les organisateurs de l’événement de l’ATP ont procédé au dévoilement du tableau principal et les deux compatriotes sont aux opposés de celui-ci. Concrètement, les deux amis peuvent uniquement s’affronter en finale.

Les deux tennismen canadiens font partie des têtes de série du tournoi, ce qui fait en sorte qu’ils ont droit à un laissez-passer pour le premier tour.

Auger-Aliassime (9e) sera opposé au Serbe Dusan Lajovic ou à un joueur provenant des qualifications pour son duel de la deuxième ronde. Le 44e joueur sur l’échiquier mondial a remporté son unique affrontement contre le Québécois en carrière. Dans son chemin à Toronto, «FAA» pourrait devoir se mesurer à Casper Ruud (6e), Stefanos Tsitsipas (3e) et Rafael Nadal (2e).

Pour sa part, Shapovalov (5e) a rendez-vous avec le vainqueur du duel entre l’Américain Sebastian Korda et un athlète qualifié pour son match du deuxième tour. De son côté du tableau, on retrouve notamment Gaël Monfils (11e), Andrey Rublev (4e) et Daniil Medvedev (1er).

Vasek Pospisil est l’autre Canadien qui est déjà assuré d’avoir sa place dans le tableau principal. Le Britanno-Colombien de 31 ans a joué de chance au tirage au sort et aura un adversaire qui provient des qualifications pour son duel de la première ronde. Le représentant de l’unifolié se retrouve dans la même partie du tableau qu’Auger-Aliassime.