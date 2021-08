Le CF Montréal à Washington pour se remettre sur les rails

Le CF Montréal a connu une baisse de régime dans les dernières semaines, et le moment sera opportun, dimanche, de retrouver le droit chemin avec une confrontation avec un rival direct au classement, le D.C. United.

Le Bleu-Blanc-Noir a perdu quelques plumes dans l’Association de l’Est en n’étant pas en mesure d’ajouter de victoire dans les quatre derniers matchs. Certains résultats négatifs étaient évitables.

Le bilan de mi-saison de Wilfried Nancy est positif, mais il sait mieux que quiconque que son groupe, malgré ses succès, peut se laisser aller.

«Où on est, on est bien. Maintenant, c’est fragile parce que comme vous l’avez vu lors des derniers matchs, on a eu de bonnes performances, mais on aurait pu ramener plus de points. [...] On a même perdu des points. C’est notre réalité», a affirmé vendredi en visioconférence l’entraîneur-chef.

«Ce que j’ai dit aux joueurs ce matin [vendredi], c’est que les buts qu’on a pris ces derniers temps, ce sont sur des erreurs, et ce ne sont pas les mêmes erreurs.»

Les revirements et autres relâchements seront à éviter face au D.C. United, qui joue avec beaucoup de vitesse. Le Crew de Columbus l’a appris à ses dépens mercredi, lorsque Ola Kamara et Yordy Reyna ont inscrit des doublés dans une victoire de 4 à 2.

«Ils sont très bons en contre-attaque, du coup, ça va être à nous de “manager” ces moments-là où ils peuvent être vulnérables défensivement, a estimé Nancy. Quand on va les attaquer, c’est à nous aussi d’être vigilants avec le ballon puisqu’ils sont très bons en contre.»

Le seul match entre les deux équipes cette saison s’est soldé par un verdict nul de 0 à 0. C’est au cours de cette rencontre, le 23 juin, que le CF Montréal a perdu les services du gardien Clément Diop, blessé, mais héroïque pour arracher un point.

Test pour la profondeur

Comme pendant la Gold Cup ou les qualifications pour la Coupe du monde de 2022, Nancy devra jongler avec ses joueurs pour le match de dimanche. Rudy Camacho, Kiki Struna et Victor Wanyama sont tous suspendus pour des cartons, ce qui complique la tâche du pilote.

Le Franco-Canadien ne sait pas encore exactement quels éléments il enverra sur le terrain à Washington. «Je regarde par rapport aux profils que j’ai comme joueurs et comment D.C. est très agressif avec son système, et on sait qu’ils ne vont pas changer», a avoué Nancy.

Le défenseur Kamal Miller pourrait être déplacé dans l’axe pour cette rencontre, une position avec laquelle il est peu familier.

«Nous avons beaucoup de profondeur et peu importe qui sera sur le terrain, nous allons montrer que nous pouvons pousser pour accomplir le travail», a assuré l’arrière ontarien.

Il suffit d’une victoire pour remettre le CF Montréal sur les rails. Ensuite, «l’appétit bien en mangeant», comme l’a indiqué à juste titre Wilfried Nancy.