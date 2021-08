Une autre finale pour Laurence Vincent Lapointe

Nul besoin de le mentionner, mais la Québécoise Laurence Vincent Lapointe effectue tout un retour à la compétition pendant ces Jeux olympiques de Tokyo. Après avoir remporté l’argent seule au 200 m, la canoéiste pourra à nouveau compétitionner pour une médaille vendredi soir, heure du Québec.

Au 500 mètres en canoë biplace, la Trifluvienne et sa partenaire néo-écossaise, Katie Vincent, ont atteint la finale de leur discipline en terminant au deuxième rang dans leur vague de demi-finale. Les Canadiennes ont terminé en 2 min 4,316 s, derrière les Ukrainiennes, qui ont dominé la course d’un bout à l’autre.

Le duo de l’unifolié a remis le quatrième meilleur chrono toutes demi-finales confondues, ce qui donne espoir pour la finale A, qui sera disputée plus tard en soirée.

Le chemin pour se rendre parmi les meilleurs équipages n’a pas été de tout repos pour les Canadiennes. Après tout, il s’agissait de la première fois en plus de deux ans que le duo était réuni en C-2 et il leur a fallu un temps d’adaptation pour retrouver leurs marques.

Après avoir terminé troisièmes de leur série de qualification, Vincent Lapointe et Vincent ont dû passer par l’étape des quarts de finale, qu’elles ont facilement dominée devant la Moldavie et le Bélarus.

L’athlète de 29 ans avait dit après cette course composer avec beaucoup de fatigue mentale et physique, elle qui venait tout juste de remporter l’argent en solo. Elle n’a pu s’entraîner aussi bien qu’elle l’aurait voulu au cours des dernières années à cause de la COVID-19, mais surtout en raison du scandale de dopage dont elle a finalement été blanchie en janvier 2020.