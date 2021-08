Un club sélect en pleine expansion

Il est beaucoup question de Penny Oleksiak et Andre De Grasse, à juste titre, mais les nageuses Margaret MacNeil et Kylie Masse ont aussi rejoint un club sélect, pendant les Jeux olympiques de Tokyo, en remportant trois médailles ou plus pour le Canada lors d’une seule et même édition de cette grande fête estivale.

«Notre performance est due au fait que nous nous entraînons ensemble jour après jour, a avancé MacNeil, qui a remporté l’or au 100 mètres papillon en plus de l’argent au relais 4×100 m libre et le bronze au relais 4×100 m quatre nages. Nous nous poussons toujours entre nous. »

Masse a pour sa part raflé l’argent aux 100 m et 200 m dos, en plus du bronze au relais quatre nages. Avec Oleksiak, devenue au passage l’athlète olympique la plus décorée dans l’histoire du Canada avec un total de sept médailles, elles sont donc trois nageuses de l’unifolié à avoir remporté trois médailles chacune à Tokyo. Il s’agit évidemment d’une grande première au pays!

En athlétisme, De Grasse a aussi obtenu une troisième médaille au Japon avec le bronze raflé au 4x100m, vendredi.

Dans les faits, seulement sept athlètes avaient, avant Tokyo, remporté trois médailles ou plus pour le Canada lors d’une même édition des Jeux d’été. Dans un passé récent, Oleksiak avait réalisé l’exploit une première fois, en gagnant ses quatre premières médailles olympiques à Rio, en 2016, tandis que De Grasse avait aussi signé un triplé au Brésil.

Sinon, il faut remonter en 1984, à Los Angeles, pour répertorier les nageurs Victor Davis et Anne Ottenbrite. Les autres à avoir accompli le fait d’armes sont: Phil Edwards (athlétisme – 1932), lequel était étudiant en médecine à l’Université McGill, de même qu’Alex Wilson (athlétisme – 1932) et Elaine Tanner (natation – 1968).

Aucune limite

Évidemment, il y a lieu de mentionner que certaines disciplines, comme la natation et l’athlétisme, favorisent la récolte de plusieurs médailles lors de mêmes Jeux.

«Les athlètes, les entraîneurs et le personnel ont livré la marchandise, a résumé John Atkinson, directeur de la haute performance et entraîneur national de Natation Canada, en pensant à Oleksiak, MacNeil et Masse, entre autres. Nous avons été compétitifs aux Jeux du premier au neuvième jour. Nous revenons avec la fierté de ce que l’équipe a accompli. »

«Je pense que nous n’avons pas de limite », a pour sa part déclaré Oleksiak. Je pense que le ciel est la seule limite pour nous.»

Comme l’a mentionné Atkinson, encouragé par la jeunesse des nageuses canadiennes, il ne reste moins de trois ans avant les Jeux olympiques de Paris.

Liste des athlètes ayant récolté trois médailles (ou plus) pour le Canada lors des Jeux d’été:

Andre De Grasse (athlétisme) – Tokyo 2020

Penny Oleksiak (natation) – Tokyo 2020

Margaret MacNeil (natation) – Tokyo 2020

Kylie Masse (natation) – Tokyo 2020

Andre De Grasse (athlétisme) – Rio 2016

Penny Oleksiak (natation) – Rio 2016*

Victor Davis (natation) – Los Angeles 1984

Anne Ottenbrite (natation) – Los Angeles 1984

Elaine Tanner (natation) – Mexico 1968

Phil Edwards (athlétisme) – Los Angeles 1932

Alex Wilson (athlétisme) – Los Angeles 1932

*Oleksiak avait remporté quatre médailles à Rio