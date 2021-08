Omnium Banque Nationale : 120 heures de tennis à TVA Sports!

Les grandes vedettes de la scène mondiale du tennis seront en action à l’Omnium Banque Nationale la semaine prochaine et c’est sur les ondes de TVA Sports qu’il sera possible de suivre toutes les activités en marge du tournoi, entre le 9 et le 15 août.

Le volet féminin de la compétition sera présenté cette année à Montréal et les amateurs auront le plaisir de voir la championne en titre, la Canadienne Bianca Andreescu, en activité au Stade IGA.

La Québécoise Leylah Annie Fernandez sera aussi à surveiller dans le tableau principal.

Crédit photo : Photo AFP

La double championne Simona Halep effectuera un retour sur les courts pour l’occasion, tandis que la première tête de série sera la Biélorusse Aryna Sabalenka.

Du côté des hommes, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov sont les représentants de l’unifolié les plus en vue, en tant que 13e et 8e tête de série, respectivement.

Daniil Medvedev, Rafael Nadal et Stefanos Tsitsipas sont quelques-uns des gros noms qui participeront à l’Omnium Banque Nationale à Toronto.

La programmation de TVA Sports, diffuseur francophone exclusif de l’événement, s’amorcera dès le samedi 7 août avec le tirage au sort des matchs à Montréal. En direct de la métropole québécoise et de Toronto, la chaîne poursuivra sa couverture avec la présentation des matchs, du 9 au 14 août.

Le tout culminera avec la présentation des deux finales, coup sur coup, le 15 août.

L’Omnium Banque Nationale sera diffusé sur les deux chaînes de TVA Sports, mais aussi en ligne, avec TVA Sports direct.

On prévoit en tout plus de 120 heures de contenu, grâce à l’équipe chevronnée de journalistes, descripteurs et experts dépêchée par le média.

Horaire de programmation :

Samedi 7 août - dès 13 h : tirage au sort pour les matchs à Montréal

Lundi 9 août au jeudi 12 août – dès 11 h : présentation des matchs en direct de Montréal et Toronto

Vendredi 13 août - dès 12 h : quarts de finale en direct de Montréal et Toronto

Samedi 14 août - dès 12 h 30 : demi-finales en direct de Montréal et Toronto

Dimanche 15 août - dès 13 h : finale des femmes, suivie de celle des hommes