Ron Hextall est optimiste pour ses gardiens

Le directeur général des Penguins de Pittsburgh, Ron Hextall, est loin d’avoir perdu confiance en ses gardiens Tristan Jarry et Casey DeSmith, croyant que les deux hommes sauront oublier leurs ennuis pour revenir en force la saison prochaine.

L’organisation de la Pennsylvanie a décidé de miser à nouveau sur eux, estimant également que l’arrivée d’un nouvel instructeur des gardiens, soit Andy Chiodo, sera synonyme de renouveau. Celui-ci remplacera Mike Buckley, congédié mercredi. Toutefois, il faudra voir si ce changement relancera Jarry, qui a peiné en séries éliminatoires 2021. Durant le duel de premier tour contre les Islanders de New York, il a conservé une moyenne de buts alloués de 3,18 et un taux d’efficacité de ,888.

En revanche, Hextall pense que l’athlète britanno-colombien se relèvera, d’autant plus qu’il avait aidé les Penguins à terminer au sommet de la section Est grâce à son dossier de 25-9-3.

«Lorsque vous êtes un gardien, il y a des déceptions que vous devez surmonter pour rebondir. Je crois fermement que Tristan sera à son mieux pour constituer un atout fort devant le filet», a-t-il affirmé en vidéoconférence, jeudi.

Quant à DeSmith, ses problèmes sont plutôt d’ordre physiques, car il a été opéré pour traiter une blessure musculaire en juin. La durée de sa convalescence était estimée à 6-8 semaines et le travail est bien amorcé sur la glace. Le DG, lui-même un ex-gardien de la Ligue nationale, s’attend à le revoir en plein contrôle.

«Je l’ai regardé durant quelques minutes sur la patinoire, hier [mercredi]. Il est de retour et reçoit des tirs. Il semblait formidable. J’ai discuté en ligne avec lui brièvement et tout se déroule bien. J’estime qu’il sera à 100 % avant le début du camp d’entraînement.»

D’autres atouts

Par ailleurs, le dirigeant croit également que certains défenseurs aideront davantage les gardiens et le reste de l’équipe en 2021-2022. C’est le cas de John Marino et de Marcus Pettersson, 24 et 25 ans respectivement, qui exploiteront à bon escient l’expérience acquise dans les récentes années.

«Quand vous jetez un coup d’œil à des gars comme eux, vous vous dites qu’il y a encore plus à en eux. Ce sont deux jeunes joueurs, ils vont en donner plus que l’an dernier. On voit une bonne progression en eux», a-t-il souligné.

Pour ce qui est de Chiodo et des circonstances relatives à son arrivée, Hextall s’est montré diplomate, laissant néanmoins croire que les échos à l’interne étaient peu favorables à l’endroit de Buckley.

«Lorsque vous prenez de telles décisions, beaucoup provient de ce que votre instinct vous dit. Et pour ce type de décision, vous devez parler à votre personnel. [...] En gros, nous sentions qu’un changement était nécessaire.»