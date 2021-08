«C'était un peu fou» - Fleury

Acquis des Golden Knights de Vegas le 27 juillet, le gardien Marc-André Fleury se dit heureux de se joindre aux Blackhawks de Chicago malgré les circonstances quelque peu atypiques de son départ du Nevada.

Le Québécois a tenu mercredi son premier point de presse depuis l’échange dont il a pris connaissance par la bouche de son agent Allan Walsh. Obtenu en retour de Mikael Hakkarainen, il a admis que les dernières journées avaient été un peu folles. Aussi, Fleury s’est dit reconnaissant à l’égard de sa nouvelle organisation pour sa compréhension, étant donné qu’il n’avait pas vu venir le coup.

«C'était un peu fou, n’est-ce pas? Certes, il y a beaucoup de choses qui entraient en ligne de compte. Je suis heureux que Stan [Bowman] m’ait donné le temps de réfléchir sur ce que je voulais faire, ce qui était le mieux pour moi et ma famille», a-t-il affirmé en vidéoconférence au sujet de son directeur général.

Pour revenir au jour de la transaction, le vétéran a été bref et concis, rappelant par ailleurs que Robin Lehner, son ex-partenaire à Vegas qui a aussi évolué pour les Hawks, lui avait communiqué de bons mots à propos de Chicago.

«Mon agent m’a téléphoné, me précisant que la nouvelle circulait sur Twitter. C’est ainsi que je l’ai appris. Je n’ai pas de réseau social, donc je ne regarde pas ce genre de truc. Il sait cela, voilà pourquoi il m’a appelé.»

«Je n’avais rien contre Chicago et l’organisation. Ça concernait juste moi personnellement, a-t-il aussi dit pour justifier le moment précédant l’annonce de sa décision de rejoindre les Hawks. J’ai discuté avec plusieurs gars [NDLR : Chris Kunitz, Cam Ward, Craig Adams et Lehner] et ils m’ont dit de nombreuses belles choses sur l’équipe.»

Voyez le point de presse complet de Marc-André Fleury dans la vidéo ci-dessus.