Le match du Temple de la renommée va aux Steelers

La NFL amorçait jeudi soir son calendrier préparatoire pour la saison 2021-2022 avec un duel entre les Steelers de Pittsburgh et les Cowboys de Dallas, que les premiers ont remporté 16 à 3, à Canton en Ohio. Comme la tradition le veut, la rencontre était aussi l’occasion de présenter la plus récente cuvée du Temple de la renommée de la NFL.

Les anciennes vedettes du circuit Goodell étaient nombreuses aux abords du Tom Benson Hall of Fame Stadium. Peyton Manning et les autres membres des cuvées 2020 et 2021 seront intronisés au panthéon au cours du week-end.

Sur le terrain, une équipe était visiblement plus inspirée que l’autre. Deux majeurs ont été inscrits par les Steelers en deuxième moitié de rencontre. Kalen Ballage a franchi la zone des buts sur une course de quatre verges au troisième quart, puis à l’assaut suivant, le quart-arrière Joshua Dobbs a rejoint Tyler Simmons sur une courte remise pour le touché.

Chaque équipe a ajouté trois points sur des bottés de précision.

La ligne à l’attaque des Cowboys aura quelques ajustements à faire, puisque leurs pivots ont subi quatre sacs du quart. Garrett Gilbert a été le plus efficace en complétant neuf de ses 13 tentatives de passes pour des gains de 104 verges.

Chez les Steelers, Mason Rudolph, Dwayne Haskins et Dobbs ont tous obtenu du temps de jeu dans la pochette.