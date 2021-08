Le calendrier 2022 du baseball majeur déjà connu

Même si la campagne actuelle est loin d’être finie, les ligues majeures de baseball ont diffusé mercredi leur calendrier complet de la prochaine saison qui s’amorcera le 31 mars avec leurs 30 équipes en action.

Ce jour-là, les Blue Jays de Toronto amorceront leur parcours en visitant les Orioles de Baltimore. Leur première rencontre au Rogers Centre est prévue le 4 avril face aux Rays de Tampa Bay.

Par ailleurs, ils accueilleront le vétéran canadien Joey Votto et les Reds de Cincinnati du 20 au 22 mai, tandis que pour leurs six dernières parties du calendrier qui se terminera le 2 octobre, ils recevront tour à tour les Yankees de New York et les Red Sox de Boston.

La formation ontarienne se frottera aussi l’an prochain aux Cardinals de St. Louis, aux Pirates de Pittsburgh, aux Cubs de Chicago et aux Brewers de Milwaukee, les rivaux des Reds dans la section Centrale de la Ligue nationale. La seule visite de Shohei Ohtani et des Angels de Los Angeles à Toronto se fera du 26 au 28 août 2022.

Ailleurs, les Red Sox et les Yankees se mesureront pour une première fois le 7 avril dans le Bronx. Du côté de Cleveland, les Guardians commenceront leur vie sous leur nouvelle identité à la maison contre les Royals de Kansas City.

La classique des étoiles se tiendra au Dodger Stadium de Los Angeles le 19 juillet, soit une semaine plus tard que d’habitude.