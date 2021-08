Zach Werenski en quête de reconnaissance

Maintenant que Seth Jones est parti de Columbus, le défenseur des Blue Jackets Zach Werenski se sent prêt à montrer de quel bois il se chauffe.

Les deux arrières ont joué sur la même paire pour la majorité des cinq dernières saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Jones est maintenant un membre des Blackhawks de Chicago, lui qui a été obtenu pour plusieurs choix de repêchage et le prometteur Adam Boqvist.

«Lorsque l’on parle de moi, c’est toujours en mentionnant le nom de Seth, a dit Werenski lundi, lors de son passage au podcast "#CBJin30". Je veux que l’on parle de moi pour moi. Je suis prêt à faire face à ce nouveau défi. Je suis prêt à démontrer ce que je suis capable de faire avec cette équipe et nous ramener en séries éliminatoires.»

Le défenseur gaucher a aussi tenu à souligner qu’il n’en voulait pas à Jones d’avoir publiquement dit qu’il voulait poursuivre sa carrière ailleurs qu’à Columbus.

«J’ai tellement de respect pour lui et il s’agit de l’un de mes meilleurs amis dans le hockey, a révélé Werenski. Je lui souhaite seulement le meilleur. Il est maintenant temps pour moi de démontrer aux gens ce dont je suis capable par moi-même».

Un «C» sur son chandail?

Jeudi dernier, l’Américain de 24 ans a paraphé une prolongation de contrat de six ans d’une valeur totale de 57,5 millions $. Il pourrait d’ailleurs être le prochain capitaine des Blue Jackets.

«Je n’y ai pas trop pensé, a-t-il indiqué. Nous avons Boone [Jenner], nous avons Gus [Gustav Nyquist], nous avons maintenant [Jakub] Voracek et nous avons Bjorky [Oliver Bjokstrand]. Selon moi, il y a mille et une façons de démontrer son leadership. Je ne suis pas le gars qui parle le plus dans la chambre.»

«Nous n’avons pas de capitaine et je ne suis pas certain des intentions du club. Il y a toutefois beaucoup d’options avec les gars que nous avons dans notre vestiaire», a conclu Werenski.