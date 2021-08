Ferrari est en furie contre Lance Stroll

L’accident provoqué par le Québécois Lance Stroll au Grand Prix de Formule 1 de Hongrie coûtera cher à Ferrari, et de bien des façons.

Quelques mètres après le départ donné sur une piste détrempée, dimanche sur le Hungaroring, Stroll a bloqué les roues au freinage avant le premier virage. Même s’il a tenté d’éviter le contact en roulant dans l’herbe, il a lourdement happé la monoplace de Charles Leclerc au niveau du ponton.

La course des deux pilotes s’est terminée sur le coup. Puis, mardi, Ferrari a annoncé que l’unité de puissance du Monégasque était irrécupérable. Leclerc s’expose ainsi à des pénalités d’ici la fin de la saison, puisque chaque monoplace ne peut utiliser plus de trois groupes motopropulseurs par année.

«L'accident dont Charles Leclerc a été une innocente victime peu après le départ du Grand Prix de Hongrie lui a coûté une chance d’obtenir un grand résultat, a déclaré l’écurie italienne dans un communiqué. Cependant, l’examen de [la voiture] lundi a révélé qu’en plus, le moteur était irrémédiablement endommagé et ne pouvait plus être utilisé à la suite de l'impact avec l'Aston Martin de Lance Stroll.»

«C'est un nouveau coup dur pour la Scuderia Ferrari et le pilote monégasque. Ces dommages ont un impact financier et également des conséquences pour le reste de la saison, étant donné qu’il est fort probable que l'équipe soit obligée d'installer un quatrième moteur à combustion dans la voiture de Charles, entraînant ainsi une pénalité sur la grille.»

Stroll a par ailleurs écopé d’une pénalité de cinq places sur la grille de départ du GP de Belgique à la suite de cet incident.