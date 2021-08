Les Penguins: un choix évident

Brock McGinn a reçu plusieurs offres de contrat à l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey (LNH), mais il a choisi les Penguins de Pittsburgh, car ceux-ci sont des prétendants à la coupe Stanley chaque année.

L’attaquant canadien a accepté un pacte de quatre ans et de 11 millions $ mercredi dernier après avoir passé les sept premières saisons de sa carrière professionnelle dans l’organisation des Hurricanes de la Caroline.

«J'avais d'autres offres, mais en fin de compte, je ne voulais aller nulle part où je n'avais pas la chance de gagner une coupe Stanley, a-t-il lancé lors d’une vidéoconférence, lundi. Il n'y a rien de mal à dire sur cette organisation. Chaque année, elle a une chance.»

À son apogée

À 27 ans, McGinn croit maintenant être à l’apogée de sa carrière. Et s’il ne deviendra vraisemblablement pas le prolifique pointeur qu’il a été dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL) ou encore à moindre échelle dans la Ligue américaine, il sait ce qu’il peut apporter aux Penguins.

«Je pense être au meilleur stade de ma carrière. Je crois qu’au cours des premières années, vous essayez vraiment de gagner votre confiance et de voir où vous vous situez dans la ligue et dans votre équipe. Donc, j’estime que dans cette période, je me suis vraiment imposé dans la partie de la formation où je sens que je peux jouer. Je pense qu'à l'avenir, je veux me donner des attentes plus élevées, et c'est comme ça que je vais jouer.»

«Je suis un joueur de 200 pieds qui va apporter de l'énergie et prôner ce style physique. Je peux aussi contribuer offensivement et je pense l'avoir montré au cours des deux dernières années. Je pense que mon style de jeu peut frustrer certains joueurs des autres équipes. Je vais aller sur la glace, les frapper et jouer un style de jeu physique.»

McGinn a marqué 51 buts et totalisé 106 points en 345 matchs dans la LNH depuis ses débuts en 2015-2016.