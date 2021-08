Les meilleurs joueurs encore libres comme l’air

Quelques jours après l'ouverture du marché des joueurs autonomes, les gros poissons ont déjà été pêchés. N'empêche, il y a parfois moyen pour un directeur général de faire une bonne affaire.

Le TVASports.ca a identifié quelques-uns des meilleurs joueurs demeurant libres comme l'air à ce stade-ci de la saison morte.

• À lire aussi: Décision à venir pour un intrigant défenseur

• À lire aussi: «J'ai regardé Carey sous le choc...» - Angela Price

Tomas Tatar

Les Canadiens de Montréal l’ont écarté de leur formation pendant l’essentiel des séries éliminatoires, et cela devrait refroidir les équipes. Néanmoins, Tatar a prouvé être un attaquant efficace à forces égales pouvant aider un club à se qualifier pour la grande danse.

Tuukka Rask

Le gardien vedette a été opéré à une hanche au mois de juin et ne pourra reprendre le collier avant janvier ou février. Voilà qui compromet son retour avec les Bruins de Boston, qui se sont d’ailleurs ajustés en faisant l’embauche de Linus Ullmark.

Tyler Bozak

Le vétéran de 35 ans vient de connaître une bonne saison avec les Blues de St. Louis, lui qui a récolté 17 points, dont cinq buts, en 31 matchs. Il pourrait intéresser une équipe à la recherche d’un troisième centre d’expérience. Bozak a du vécu et a gagné la coupe Stanley en 2019.

Ryan Murray

En santé, Murray est un défenseur stable qui, sans faire des folies avec la rondelle, fournit une bonne première passe. L’ennui, c’est qu’il est souvent blessé. Son agent, Rick Valette, a indiqué à TVA Sports qu’il prendra une décision dans «un jour ou deux» concernant sa prochaine destination.

Zach Parise et Kyle Palmieri

On a de fortes raisons de croire que ces deux hommes porteront l’uniforme des Islanders de New York la saison prochaine, mais bon, on pourrait se tromper.

Parise n’est plus l’ombre du joueur qu’il était jadis, à son apogée, mais il demeure un grand leader qui adhère à la philosophie de Lou Lamoriello. Palmieri, de son côté, est encore en mesure de marquer des buts; il en a tout de même inscrit sept en 19 rencontres lors des dernières séries.