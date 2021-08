Le plan de Stan Bowman

En quête de leur gloire passée, les Blackhawks de Chicago ont été l’une des équipes les plus occupées lors de la présente saison morte dans la Ligue nationale de hockey.

La formation qui a remporté trois coupes Stanley dans la première moitié de la dernière décennie a effectué plusieurs transactions, notamment celles leur permettant de mettre la main sur le gardien Marc-André Fleury et le défenseur vedette Seth Jones.

«Ce fut occupé», a dit le directeur général Stan Bowman lundi, au cours d’une conférence de presse où il parlait de la besogne qu’il a abattue récemment.

«Tu as toujours un plan et c’est impossible de savoir si tout se mettra en place. Ce que nous avons fait, nous l’avons fait en fonction de notre plan mis en place il y a quelques années, et ce, avec l’objectif de faire des ajouts stratégiques au bon moment.»

Le DG a entre autres refilé le salaire de Duncan Keith aux Oilers d’Edmonton et déniché un joueur de centre de qualité en Tyler Johnson, du Lightning de Tampa Bay.

Quand la patience rapporte

Quelques heures avant le point de presse de Bowman, Fleury a officiellement visité le vestiaire de l’équipe et a enfilé le gilet des Blackhawks pour la première fois.

La semaine dernière, le DG a fait son acquisition des Golden Knights de Vegas, mais l’agent du gardien, Allan Walsh, a affirmé que son client avait besoin de temps pour réfléchir à son avenir professionnel.

«Il nous a indiqué qu’il avait besoin d’un peu de temps pour traverser tout cela et nous a donc demandé de faire preuve d’un peu de patience, a raconté Bowman au sujet de Fleury. J’ai finalement reçu un appel de lui l’autre jour et je suis vraiment excité qu’il vienne à Chicago.»

«Un peu plus tôt dans la journée, j’ai eu la chance de passer une bonne heure avec lui, a-t-il également dit. Il représente un énorme ajout pour notre club. Nous sommes emballés par ce qu’il amènera à l’équipe. En discutant avec lui, j’ai pu constater qu’il était très excité en vue de la prochaine année.»

Positif à propos de Toews

Par ailleurs, Bowman est persuadé que sa ligne de centre sera «une fondation solide» pour son club en 2021-2022. Celle-ci sera notamment composée de Jonathan Toews, de Johnson et de Kerby Dach.

Concernant son capitaine, le directeur général s’est montré prudent, mais positif.

«Avec ce qu’il a vécu, on ne sait pas où il en sera. Présentement, les choses se présentent bien.»

Rappelons que Toews a raté l’entièreté de la dernière campagne, en raison d’une forme de syndrome de fatigue chronique. À la fin du mois de juin, il a repris l’entraînement dans la région de Chicago.