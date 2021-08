Contrats: les Canucks ne sont pas inquiets

Avec Elias Pettersson et Quinn Hughes, deux joueurs autonomes avec compensation recherchant un nouveau contrat, le directeur général des Canucks de Vancouver, Jim Benning, reste optimiste à l’idée de satisfaire les principaux concernés bientôt sans trop affecter sa liste de paie.

L’organisation de la Colombie-Britannique dispose d’un montant disponible d’environ 14 millions $ sur sa masse salariale, selon le site CapFriendly. Aussi, elle a été passablement économe. L’arrivée de trois défenseurs – Tucker Poolman, Luke Schenn et Travis Hamonic – accaparera 6,35 millions $ la saison prochaine, tandis que Nate Schmidt a été échangé aux Jets de Winnipeg. Et ce ne sont pas Jaroslav Halak et Brandon Sutter (1,5 million $ chacun) qui empêcheront le club d’allonger les dollars pour leurs deux hockeyeurs de talent.

En disposant d’une bonne marge de manœuvre financière, les Canucks pourront se prémunir advenant une offre hostile. Mais avant tout, il importe de s’entendre avec Pettersson et Hughes.

«Je ne pense pas que les gens devraient être préoccupés: nous allons régler ces dossiers, a déclaré Benning au réseau Sportsnet récemment. Nous avons eu des conversations constructives avec [les agents] Pat Brisson et J.P. Barry au sujet de leurs clients. Je ne commenterai pas l’allure de nos négociations, mais je crois qu’il y a beaucoup de positif et que nous pourrons trouver une solution.»

«On a créé énormément d’espace sur la masse, a-t-il ajouté. S’il y a une offre hostile ou quelque chose du genre, nous allons l’égaler. Cependant, afin d’être capables de faire signer ces gars-là, nous voulions de la souplesse au plan salarial.»

Confiance de rebondir

Le DG estime également que les changements effectués sauront redonner du lustre à sa formation qui a terminé dans la cave de la section canadienne en 2020-2021. Oliver Ekman-Larsson, Conor Garland et Jason Dickinson amèneront un vent de renouveau, selon ses dires.

«D’abord et avant tout, on souhaitait davantage d’espace sur la masse salariale. On l’a eu. Puis, on voulait revamper cette équipe. Si vous regardez notre groupe d’attaquants, nous sommes jeunes. Je pense que nous avons gagné de la vitesse. On a ajouté deux joueurs du top 9 et un défenseur de première paire en OEL [Ekman-Larsson]. Nous sommes devenus plus gros et plus forts à l’arrière. Nous avons acquis un gardien d’expérience [Halak] et on a ajouté de la bonne profondeur à notre club», a-t-il dit.