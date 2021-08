Fleury: l’idée des Golden Knights était déjà pas mal faite

Pour plusieurs partisans des Golden Knights de Vegas, l’échange ayant envoyé Marc-André Fleury aux Blackhawks de Chicago la semaine dernière a constitué une surprise totale, mais selon le directeur général Kelly McCrimmon, le tout n’est que la suite logique du plan de son organisation.

En expédiant le Québécois dans la Ville des vents, les Knights ont ainsi placé toutes leurs billes sur Robin Lehner, celui qui a eu une bonne partie de la charge de travail en 2019-2020. La saison dernière, Fleury a eu davantage de boulot, remportant même son premier trophée Vézina en carrière. Cependant, l’idée de l’organisation semblait déjà faite, et ce, depuis un bout de temps.

Avec un contrat valide pour plus d’années et à coût moindre, le Suédois de 30 ans était l’heureux élu de la concession pour cette année et celles à venir.

«Je pense que si on retourne à notre décision de prolonger l’entente de Robin Lehner il y a un an, nous avions en tête notre prochain gardien, a affirmé McCrimmon au quotidien "Las Vegas Review-Journal". Je crois que Robin cadre très bien dans ce rôle. Il a encore quatre ans à écouler à son pacte et il est au meilleur de sa carrière. Cela nous donnera le type de performance qu’il nous faut pour gagner. C’est une partie expliquant notre choix.»

Modèle compliqué à reproduire

Effectivement, l’ancien des Islanders de New York notamment est six ans plus jeune que «Flower». Il touchera 5 millions $ par campagne jusqu’à la fin de 2024-2025. Pour sa part, Fleury deviendra libre comme l’air l’été prochain et son salaire comptera pour 7 millions $ sur la masse des Hawks. Toutefois, aurait-il été plus sage de garder les deux hommes à la même enseigne? Le DG des Knights ne le croit pas.

«La saison passée, on a décidé d’y aller avec ce duo selon certains critères. Nous avons réellement reçu les dividendes de la part des deux gardiens. Mais si vous regardez l’année qui s’en vient, je pense que le modèle aurait été ardu à gérer», a-t-il dit, bien au fait que son club a empoché le trophée William-M. Jennings pour la deuxième fois en trois ans.

Ennuyé par les blessures en 2020-2021, Lehner a disputé 19 matchs et décroché 13 victoires.