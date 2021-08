Evander Kane répond à sa «future ex-femme»

Se trouvant dans de beaux draps, l’attaquant des Sharks de San Jose Evander Kane s’est défendu d’avoir déjà parié sur un match impliquant sa formation, dimanche matin.

«Malheureusement, j’aimerais adresser les accusations complètement fausses de ma conjointe, et future ex-femme, a écrit Kane dans un communiqué publié sur son compte Twitter, à peine 24h après que la Ligue nationale de hockey a ouvert une enquête.

«Même si mon équipe légale me le déconseille, je crois fermement que le public et les amateurs doivent entendre ça de ma part. Je n’ai jamais parié sur un match de hockey, je n’ai jamais parié sur une partie des Sharks, je n’ai jamais parié sur l’un de mes matchs et je n’ai jamais truqué une rencontre de hockey.»

«Je suis fier du fait que j’ai connu la meilleure saison de ma carrière l’an dernier et que je n’ai jamais été aussi constant, a-t-il poursuivi. J’adore le hockey et je n’aurais jamais fait ce qui m’est reproché. Je vais collaborer pleinement à l’enquête de la ligue, laver mon nom et j’ai hâte de disputer la prochaine saison.»

Cela a mis Anna Kane hors de ses gonds et elle lui a répondu sur son compte Instagram.

«Tu essayes de la contacter sur FaceTime quand elle fait la sieste ou qu’elle dort. Elle ne sait même pas ce qu’est FaceTime, a-t-elle écrit. Tu es en mesure de te payer une chambre d’hôtel en Europe, mais pas à San Jose pour voir ta fille qui est importante selon toi.

«Je t’ai aussi proposé de quitter la maison pendant une semaine ou deux. Je te l’ai proposé dans nos échanges de messages pour que tu puisses la voir, mais tu préfères faire le party et jouer. J’aimerais avoir accès aux médias comme toi. Continue de mentir», a ajouté la dame.

De sérieuses allégations

Rappelons que la veille, l’épouse de l’attaquant a lancé de graves accusations à l’endroit du hockeyeur dans des messages publiés samedi sur les médias sociaux, affirmant notamment qu’il a une dépendance au jeu et qu’il a déjà parié sur des matchs de sa propre équipe.

Le qualifiant d’«horrible personne», Anna Kane a ensuite indiqué qu’il ne s’enquiert absolument pas de ce que son épouse enceinte et sa fille traversent ces derniers temps.

Elle a par la suite publié un courriel que lui aurait envoyé son époux dans lequel il explique qu’il viendra voir sa fille le 8 août en plus de lui donner des indications au sujet de la saisie de leur maison et du déménagement.

Kane a déclaré faillite l’hiver dernier, ayant accumulé environ 33 millions de dollars canadiens en dettes, selon des informations obtenues par The Athletic.

Il fait aussi l’objet d’une poursuite de 15 millions $ de la part d’une institution financière à laquelle il a emprunté 1,5 million $ en mars 2019, sans lui avoir remis le moindre sou.