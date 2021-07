David Krejci quitte la LNH

Le joueur de centre David Krejci a décidé de quitter la Ligue nationale de hockey (LNH) pour rentrer en République tchèque, son pays natal.

C’est ce que le hockeyeur de 35 ans a annoncé vendredi après-midi, via le compte Twitter des Bruins de Boston.

«Depuis la fin de la saison et alors que je pensais à mon avenir, il est devenu clair que je devais prendre une décision difficile pour ma famille et moi-même», a-t-il indiqué.

«À ce stade dans ma carrière et dans ma vie, j’ai besoin de retourner en République tchèque et de jouer devant les membres de ma famille qui ont tant sacrifié pour m’aider à atteindre mon rêve de la LNH. Je veux jouer devant mes parents, mon frère et mes amis. Je veux que mes enfants vivent là où j’ai grandi, côtoient les membres de ma famille qui les aiment et créent des souvenirs qui dureront toujours.»

Krejci a passé l’entièreté de sa carrière professionnelle avec les Bruins, y remportant notamment la coupe Stanley en 2011. En 962 rencontres de la saison régulière, le produit les Olympiques de Gatineau a touché la cible à 215 reprises et fourni 515 mentions d’aide pour 730 points.

Le choix de deuxième tour (63e au total) des «Oursons» au repêchage de 2004 était devenu joueur autonome sans compensation mercredi dernier.