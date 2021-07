Une autre grosse prise pour les Yankees

À New York, un peu moins de 24 heures après avoir acquis le voltigeur Joey Gallo, des Rangers du Texas, les Yankees auraient ajouté un autre joueur à leur formation à la suite d’un échange, soit le premier but Anthony Rizzo, des Cubs de Chicago, selon le réseau YES Network.

Ce que la formation de l’Illinois a obtenu en retour n’avait toutefois pas encore été révélé au moment d’écrire ces lignes.

L’athlète de 31 ans connait une bonne saison à la plaque, lui qui a maintenu une moyenne de ,248, en plus d’avoir produit 40 points. Il a aussi expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain à 14 occasions.