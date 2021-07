Max Scherzer avec les Padres?

Les Padres de San Diego auraient fait l’acquisition de l’as lanceur des Nationals de Washington Max Scherzer, jeudi, soit à la veille de la date limite des transactions.

Selon le média sportif The Athletic, l’artilleur droitier se dirigerait en Californie, mais le retour qu’obtiendrait les Nationals n’a pas été précisé. D’autres sources affirment que les Dodgers de Los Angeles, les Giants de San Francisco et les Red Sox de Boston seraient toujours dans la course pour obtenir ses services.

Gagnant de trois trophées Cy Young, remis au meilleur lanceur de chaque association, Scherzer est l’un des plus prolifiques du baseball majeur à sa position.

En 18 départs cette saison, l’athlète de 37 ans a conservé un dossier de 7-4, ainsi qu’une moyenne de points mérités de 2,83. Il a aussi retiré 142 frappeurs sur des prises. Ces performances en 2021 lui ont valu une nomination au match des étoiles, sa huitième en carrière.

Un releveur pour les Blue Jays

Scherzer ne serait pas le seul lanceur à faire ses valises à Washington, puisque les Nationals ont transigé le releveur Brad Hand aux Blue Jays de Toronto, quelques heures auparavant.

En retour, la seule formation canadienne du baseball majeur a échangé le receveur Riley Adams.

Cette saison, l’artilleur gaucher a maintenu un dossier de 5-5 et une moyenne de points mérités de 3,59. Reconnu pour son talent quand vient le temps de mettre fin à un match, Hand a signé 21 sauvetages en 2021. La saison dernière, il avait mené le baseball majeur à ce chapitre, avec 16.

Hand a aussi fait mordre la poussière à 42 adversaires en 42 manches et deux tiers de travail durant la présente campagne.

De la profondeur à Chicago

Les White Sox ont fait l’acquisition du joueur de deuxième coussin des Indians de Cleveland Cesar Hernandez, en retour du lanceur Konnor Pilkington.

Le Vénézuélien pourrait offrir un coup de main à la formation de l’Illinois, lui qui a toutefois maintenu une moyenne au bâton de ,231 cette saison, sa pire moyenne durant une campagne depuis ses débuts dans le baseball majeur. Il a néanmoins cogné 18 longues balles, un sommet personnel, en plus de produire 47 points.