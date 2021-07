Adieux loufoques entre Danault, Tatar et Gallagher

Les Canadiens présenteront un visage fort différent lorsque la prochaine saison se mettra en branle.

Au nombre des changements survenus au sein de l'organisation, il faut absolument considérer le départ de Phillip Danault (vers Los Angeles) et l'imminente signature de Tomas Tatar avec une nouvelle formation.

Les deux joueurs nommés ci-haut formaient, depuis presque trois saisons complètes, un trio diablement efficace avec Brendan Gallagher. L'unité des trois patineurs s'était, au fil du temps, forgée une excellente réputation à travers le circuit. À cinq contre cinq, le 11, le 24 et le 90 ont effectivement connu de grands moments, tant défensivement qu'offensivement.

Les difficultés rencontrées par Tomas Tatar lors des plus récentes séries ont toutefois contribué de façon plutôt directe à démanteler le trio. Le Slovaque y a été laissé de côté plus souvent qu'à son tour, alors que Danault et Gallagher ont vu plusieurs joueurs défiler à leur gauche.

En trois ans, plusieurs actions sur la glace et publications sur les réseaux sociaux ont laissé croire que les trois hommes avaient tissé une très belle relation amicale. Et ce n'était visiblement pas que du vent.

Mardi, via le réseau Instagram, Brendan Gallagher y est allé d'une publication assez loufoque où les trois amis ont pu se faire leurs adieux... à leur façon!

«Santé, les gars! Ces trois dernières années en votre compagnie auront été un véritable plaisir. À Phil, ça m’a fait plaisir de t’enseigner l’anglais. Je peux dire, avec confiance, que tu es prêt à marcher dans les rues de Los Angeles. N’enfile juste pas tes caleçons en public!

«À Tuna, où commencer avec toi? Je t’ai enseigné tellement de choses! De la table de cartes aux leçons quotidiennes de Roche, Papier, Ciseaux. Je t’ai vu chaque jour devenir un peu plus comme moi... et je ne pourrais être plus fier de ça!

«Merci les gars!»

Tomas Tatar a ensuite offert cette réponse, sous la même publication.

«Hey, Gally. Qui penses-tu être? Je suis (emoji de bombe). Les gars, merci pour trois années fantastiques. Phil, Los Angeles aura bientôt droit à de fantastiques leçons (emoji de pizza).»

Phillip Danault à lui aussi participé, y allant d’une conclusion aussi touchante qu’humoristique.

«Hes les enfants, j’ai vraiment adoré vous regarder jouer à Roche, Papier, Ciseaux. Je vais m’ennuyer.

«Meilleurs vœux, papa.»