Zadorov échangé aux Flames

Les Blackhawks de Chicago ont échangé le défenseur russe Nikita Zadorov aux Flames de Calgary, mercredi.

Selon le site The Athletic, la formation albertaine a cédé en retour un choix de troisième tour au repêchage de 2022, sélection obtenue des Maple Leafs de Toronto dans la transaction impliquant le gardien David Rittich la saison dernière.

Zadorov, 26 ans, a été choisi au 16e rang de l’encan amateur de 2013 par les Sabres de Buffalo. Il a inscrit un but et sept mentions d’aide en 55 matchs lors de la plus récente campagne.

L’arrière moscovite compte 411 rencontres du calendrier régulier à son actif. Il a accumulé 83 points, dont 23 filets.