Mike Sullivan à la tête de l’équipe américaine

Mike Sullivan sera l’entraîneur-chef des Américains à l’occasion du tournoi de hockey des Jeux olympiques de Pékin en 2022.

C’est ce que la fédération USA hockey a annoncé, mercredi matin. Sullivan, qui dirige les Penguins de Pittsburgh, avait été l’assistant de Peter Laviolette aux Jeux de 2006 à Turin et de John Tortorella à la dernière Coupe du monde. Il a également pris les rênes de la formation américaine ayant participé au Championnat du monde en 2007.

«Mike est un gagnant qui a fait ses preuves et a été impliqué avec USA Hockey sur la scène internationale à plusieurs reprises, a commenté le directeur général de la formation, Stan Bowman, dans un communiqué. Il sait ce qu'il faut pour préparer une équipe dans un court tournoi et nous ne pourrions pas être plus heureux de l'avoir comme entraîneur-chef au moment où nous cherchons à remporter l'or à la maison.»

Dans la Ligue nationale, Sullivan montre un dossier de 321-187-15-66 en 589 matchs avec les Bruins de Boston et les Penguins. Il a notamment remporté la coupe Stanley deux années d’affilée, en 2016 et 2017.

Les Jeux doivent avoir lieu du 4 au 20 février prochain en Chine.