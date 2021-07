Ethan Bear s’en va dans le sud-est des États-Unis

Les Hurricanes de la Caroline ont acquis mercredi le défenseur Ethan Bear des Oilers d’Edmonton, cédant en retour l’attaquant Warren Foegele.

Bear, 24 ans, a totalisé deux buts et six mentions d’aide en 43 rencontres au cours de la dernière campagne, tout en maintenant un différentiel de -1. Choix de cinquième tour, le 124e en tout, au repêchage de 2015, il a disputé 132 parties du calendrier régulier en carrière et a accumulé 33 points.

De son côté, Foegele a inscrit 10 filets et autant d’aides pour 20 points en 53 matchs en 2020-2021. Il a ajouté deux points en 10 affrontements éliminatoires. L’Ontarien de 25 ans a été une sélection de troisième ronde, la 67e au total, en 2014.