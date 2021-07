CH: des offres qualificatives à six joueurs

Les Canadiens de Montréal ont soumis des offres qualificatives à six joueurs de l'organisation, lundi.

En effet, Jesperi Kotkaniemi, Artturi Lehkonen, Ryan Poehling, Michael Pezzetta, Otto Leskinen et Michael McNiven ont tous reçu des offres.

Joseph Blandisi et Jacob Lucchini, de leur côté, n'ont rien reçu et seront joueurs autonomes sans compensation.

Le Tricolore a donc procédé en ce sens peu avant l’échéance fixée par la Ligue nationale de hockey pour le dépôt de telles offres aux hockeyeurs admissibles à l’autonomie partielle.

En 56 matchs en 2020-2021, Kotkaniemi a inscrit cinq buts et 15 aides, en plus de purger 12 minutes de punition. Le joueur de centre de 21 ans a mieux paru en séries éliminatoires, ajoutant cinq buts et trois aides en 19 matchs.

Pour sa part, Lehkonen a marqué sept buts et récolté 13 points en 47 rencontres de saison, et a obtenu quatre points en 17 matchs éliminatoires.

De son côté, Pezzetta a disputé 20 matchs avec le Rocket de Laval, dans la Ligue américaine de hockey. L'attaquant gaucher a inscrit deux buts et trois aides. À sa deuxième saison chez les professionnels, Poehling a mené le Rocket avec 25 points en 28 rencontres. Puis, Leskinen a mené tous les arrières de Laval avec 16 aides et 17 points en 33 matchs. Le défenseur gaucher a aussi pris part à un match avec le Tricolore, qui s’est assuré de conserver ses droits advenant un retour en Amérique du Nord.

Enfin, McNiven a disputé 13 rencontres dans l'uniforme du Rocket, présentant une fiche de 7-3-3, une moyenne de buts alloués de 2,59 ainsi qu'un taux d'efficacité de ,895.