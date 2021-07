Paquette à Montréal? «Dénouement le 28»

Il a été question de David Savard au cours des derniers jours, et voilà que des rumeurs circulent à Montréal au sujet d’un autre futur joueur autonome québécois, soit Cédric Paquette.

L’attaquant des Hurricanes de la Caroline deviendra libre comme l’air le 28 juillet et, déjà, on lit sur la toile qu’il signera un contrat d’un an avec les Canadiens lorsque le marché sera ouvert.

Questionnée sur ces informations, fondées ou non, l’agente de Paquette n’a voulu émettre aucuns commentaires, mais elle n’a rien infirmé pour autant.

«Nous allons voir le dénouement de sa situation le 28 [juillet]», s’est-elle contentée d’indiquer à TVA Sports.

Paquette est un attaquant teigneux de 27 ans natif de Gaspé. Gagnant de la coupe Stanley avec le Lightning de Tampa Bay en 2020, il a amassé huit points, dont trois buts, en 47 matchs la saison dernière dans les uniformes des Sénateurs d’Ottawa et des Hurricanes.

Il vient d'écouler un contrat de deux ans, d'une valeur totale de 3,3 millions $.

L’ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a été repêché au quatrième tour (101e au total) par le Lightning lors de l’encan amateur de 2012.

En 424 matchs disputés dans la Ligue nationale, Paquette a récolté 93 points, dont 51 buts.