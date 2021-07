Alouettes: dernière ligne droite avant la saison

C’est la dernière semaine du camp d’entrainement des Alouettes de Montréal et ce ne sera pas la plus reposante. Au contraire, les joueurs doivent multiplier leurs efforts pour s’assurer d’une place dans une équipe compétitive.

Au terme de cette semaine, vendredi, les équipes de la Ligue canadienne de football (LCF) devront remettre leur liste officielle de joueurs qui composent leurs formations.

• À lire aussi: Cri de joie pour les équipes montréalaises

• À lire aussi: Greg Knapp est décédé

Selon le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, il resterait environ sept ou huit joueurs à retrancher à l’équipe. Parmi ceux ayant déjà subi le couperet, on retrouve Naaman Roosevelt, un receveur de 33 ans qui a déjà affiché des gains de plus de 1000 verges par la voie des airs dans deux campagnes de la LCF, avec les Roughriders de la Saskatchewan.

«On a de la profondeur au poste de receveur, a souligné Maciocia, lundi, en visioconférence. On a d’autres décisions difficiles à prendre dans les prochains jours. Il y en a d’autres qui sont en compétition avec les vétérans. On savait déjà qu’il y aurait beaucoup de compétition et on voulait réduire le nombre de joueurs qu’on gardait pour donner aux autres un maximum de répétitions, pour bien évaluer ceux qu’on va garder.»

En défense

Ce n’est pas seulement chez les receveurs qu’on voit beaucoup de potentiel. À la position de secondeur, on a vu Jermaine Grace, Tre Watson et Ahmad Thomas prendre des tours et les entraîneurs veulent toujours en voir de leur part, afin de déterminer le type de stratégie qu’ils adopteront au début de la campagne.

«Ça dépend de la manière dont on va être structurés lors de notre première semaine de la saison. On aime les trois et nous sommes très excités par rapport à cette position.»

Parmi les candidats, Thomas a tenté sa chance avec quatre équipes de la NFL depuis 2017, mais n’a jamais su se tailler une place officielle. Il ne tient donc rien pour acquis.

«Je me sens en confiance et j’ai beaucoup de reconnaissance à être ici, mais le camp n’est pas terminé tant qu’il ne l’est pas, a-t-il résumé avec sérieux. Je me joins toujours à un camp d’entraînement en sachant que ce n’est pas mon poste et que je dois travailler pour le gagner.»

Maciocia a pour sa part résumé en quelques mots ce que Thomas amène sur le terrain. «Ahmad amène un aspect physique et de l’énergie. Il vole sur le terrain et ne manque pas une seconde de l’action.»

La clé

Profondeur, c’est un des mots favoris du DG de l’équipe par les temps qui courent. Il veut s’assurer que peu importe la situation, chaque joueur puisse prendre la relève à tout moment.

«Quand je m’assois avec les entraîneurs, c’est toujours une question de profondeur. Si jamais il y a des blessures à un tel poste, qui est le prochain pouvant embarquer sur le terrain avec qui on se sent en confiance? Qui peut performer et qui peut aller chercher des résultats, en termes de victoires?»

Des Québécois retranchés

Les Québécois Ethan Makonzo et Benoit Marion ont subi le couperet. Il leur reste tous les deux une année d’admissibilité pour retourner jouer à l’Université de Montréal, avec les Carabins.

«Je savais, quand j’ai accordé un contrat à une vingtaine de joueurs, que c’était presque impossible de tous les garder, a expliqué Maciocia. J’ai toujours dit qu’à talent égal, on garderait les effectifs de chez nous.»

-Le receveur Vincent Alessandrini, produit des Stingers de Concordia, a aussi été retranché.