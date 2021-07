Cri de joie pour les équipes montréalaises

Les Alouettes de Montréal et le CF Montréal ont toutes les raisons du monde de sourire à la suite des allègements annoncés lundi par le ministère de la Santé du Québec, qui permettra à 15 000 personnes d’assister aux matchs locaux des deux équipes à compter du 1er août.

Du côté du CF Montréal, qui a réagi par voie de communiqué, on a dit accueillir «avec engouement les nouvelles directives de la Santé publique par rapport à la capacité maximale permise lors d’activités et d’événements publics extérieurs au Québec». Conséquemment, la formation de l’entraîneur-chef Wilfried Nancy jouera devant des gradins beaucoup plus garnis dès le 4 août, lorsque l’Atlanta United FC sera de passage au Stade Saputo. Auparavant, elle a pu évoluer sous les yeux de 5000 spectateurs lors de son match du 17 juillet face au FC Cincinnati.

Par ailleurs, l’équipe mettra en vente des billets au public ce jeudi.

Les Alouettes aussi

Chez les Alouettes, la réaction a été tout aussi favorable.

«Les Alouettes de Montréal sont extrêmement heureux de l'annonce du gouvernement du Québec qui permettra à l'équipe d'accueillir jusqu'à 15 000 spectateurs au Stade Memorial Percival-Molson dès son match d'ouverture local, le 27 août. L'organisation tient à remercier les autorités en place pour leur écoute et leur collaboration tout au long de ce processus. L'équipe et la Santé publique ont travaillé main dans la main afin de mettre un plan en place qui permettra aux Alouettes d'accueillir leurs partisans en toute sécurité», a-t-on indiqué dans un communiqué.

Le club procédera à la vente de billets individuels le 2 août.