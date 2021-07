Une première médaille canadienne

Les Canadiennes du relais 4 x 100 m en natation ont remporté la première médaille du Canada aux Jeux olympiques de Tokyo, dimanche matin, heure du Japon, elles qui ont conclu l’événement au deuxième rang, pour remporter l’argent.

Le quatuor composé de Penny Oleksiak, Maggie Mac Neil, Rebecca Smith et Kayla Sanchez ont ainsi terminé avec un temps de 3 min 32,78 s, soit 0,03 s devant les Américaines, qui montent sur la troisième marche du podium.

À lire aussi: De l'action à profusion pour le Canada au Centre aquatique de Tokyo

Penny Oleksiak, qui remporte ainsi sa cinquième médaille olympique en carrière, et sa première à Tokyo, était la dernière des quatre femmes à sauter dans la piscine du Centre aquatique de Tokyo. Au moment de s’élancer, Oleksiak et les représentantes de l’unifolié étaient au quatrième rang. L’athlète de 21 ans a toutefois dépassé les Suédoises et les Américaines dans le dernier droit.

Les Australiennes ont remporté l’épreuve avec un temps de 3 min 29,69 s.