De l'action à profusion pour le Canada au Centre aquatique de Tokyo

La Québécoise Katerine Savard pouvait déjà dire mission accomplie au 100 mètres papillon tandis que l’Ontarienne Penny Oleksiak, quatre fois médaillée à Rio en 2016, avait correctement entamé les Jeux olympiques de Tokyo avec ses partenaires au relais.

«Si on m’avait dit il y a un an que je participerais aux demi-finales du 100 m papillon à Tokyo, jamais je n’y aurais cru», s’est exclamée Katerine Savard, quelques minutes après sa performance olympique, selon des propos rapportés par Sportcom.

C’est pourtant chose faite pour la nageuse de 28 ans qui a arrêté le chrono à 57,51 secondes lors des qualifications du 100 m papillon. Savard était dans le même groupe que l’Ontarienne Margaret Mac Neil qui a, quant à elle, terminé première. Les deux compatriotes se sont qualifiées pour les demi-finales.

Savard a toutefois baissé pavillon en finissant au huitième et dernier rang de sa vague de demi-finale avec un temps de 58,10 secondes, dimanche matin, heure de Tokyo.

«Je suis un peu plus déçue qu’hier, mais je ne m’attendais pas à me rendre jusqu’ici, a-t-elle révélé sur les ondes de Radio-Canada, après sa course. Il y a vraiment beaucoup de monde qui a participé à mon parcours, donc je remercie vraiment tout le monde.»

Mac Neil a quant à elle fini au troisième échelon de la même vague pour se qualifier pour la finale. Elle a franchi les 100 mètres en 56,56 secondes.

À propos d’Oleksiak, elle a accédé à la finale du relais 4 x 100 mètres style libre, au Centre aquatique de Tokyo, en compagnie de Kayla Sanchez, Taylor Ruck et Rebecca Smith. Outre l’épreuve individuelle du 200 mètres style libre, Oleksiak a justement la mission de bien faire aux relais lors des présents Jeux. Cette première finale était d’ailleurs prévue dans la nuit de samedi à dimanche (heure du Québec).

Plus d’endurance

Pour revenir à la participation de Savard au 100 m papillon, elle peut être qualifiée de surprenante puisque la native de Pont-Rouge n’avait pas effectué cette épreuve entre les essais canadiens de 2016 et ceux de 2021.

«J’étais parmi les meilleures au monde avant 2016, mais ma mauvaise performance aux essais canadiens cette année-là m’a fait redouter le 100 m papillon. C’était mental, j’avais peur de revivre la même chose qu’en 2016», a-t-elle déclaré.

Savard, qui avait pratiquement sauté de joie après sa performance lors des sélections nationales, avait de la difficulté à cacher sa satisfaction après la course de samedi en répétant à plusieurs reprises à quel point elle était heureuse. Malgré cette qualification surprise, Savard n’a pas énormément changé ses préparatifs entre les essais canadiens et les Jeux olympiques.

«On a décidé de continuer avec ce qui fonctionnait avant les essais. J’ai vraiment amélioré mon endurance dans les derniers mois, ce qui m’aide à terminer les courses en force.»

Savard devait participer aux demi-finales du 100 m papillon samedi soir aux alentours de 21h40 (heure du Québec). Elle participera également aux épreuves du relais 4 x 200 m qui débutent le mercredi 28 juillet. D’autres relais pourraient également s’ajouter à son calendrier d’ici là.

Une défaite dans la piscine

Dans les autres disciplines, les Canadiennes se sont inclinées à leur premier match au Centre de water-polo de Tatsumi par la marque de 8 à 5 contre l’Australie. Joëlle Békhazi a été la seule Québécoise à trouver le fond du filet dans la défaite.

Axelle Crevier, Élyse Lemay-Lavoie ainsi que Shae La Roche étaient également en uniforme pour cette partie. Clara Vulpisi n’était pas la gardienne partante de l’unifolié pour cette rencontre. L’entraîneur David Paradelo a plutôt fait confiance à l’Ontarienne Claire Wright.

Le prochain match du Canada aura lieu lundi, 26 juillet face à l’Espagne.

Cournoyer ne peut poursuivre sa route

René Cournoyer a terminé la journée au 33e rang de son groupe lors des qualifications en gymnastique artistique. L’athlète de 24 ans a obtenu un pointage combiné de 77.696 après les cinq épreuves.

Le meilleur résultat de Cournoyer est survenu à l’épreuve du saut de cheval avec 13.866 points.

Ces résultats ne permettent toutefois pas au gymnaste de Repentigny de se qualifier pour la suite du tournoi olympique.