Le Canada prêt pour le défi du Costa Rica à la Gold Cup

L’entraineur du Canada à la Gold Cup John Herdman affichait un heureux mélange de bonheur et de confiance en visioconférence, samedi.

Le Canada affrontera le Costa Rica lors des quarts de finale de la Gold Cup de la CONCACAF, dimanche, et l’instructeur en chef croit en ses hommes et leur capacité à relever le défi.

«On s’attend à un duel dans lequel les deux équipes n’ont rien à perdre. Elles mettront tout ce qu’elles ont sur la ligne et ce sera un très bon match demain (dimanche).»

Les Canadiens se sont d’ailleurs exercés avec ces idées en tête.

«Les états d’esprit étaient bons, les joueurs étaient frais et il y avait de l’intensité à l’entrainement. Maintenant, c’est une question de donner tout ce qu’on a.»

Les impressions du gardien Maxime Crépeau allaient dans le même sens, en vue d’un match éliminatoire où une petite erreur pourrait renvoyer tout le monde à la maison.

«On s’est entrainés fort cette semaine et on est de bonne humeur. Nous savons exactement ce que ça prend pour nous prouver, en tant qu’équipe un peu plus jeune et excitée qui affronte un groupe un peu plus expérimenté. Notre préparation est très bonne, et il suffit d’appliquer notre plan de match et de le garder pendant 90 minutes.»