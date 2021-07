Carey Price opéré avec succès

Le gardien du Canadien de Montréal Carey Price a été opéré au genou vendredi et il devra être loin des patinoires pendant 10 à 12 semaines, a annoncé l’équipe.

Le Tricolore estime toutefois que le portier de bientôt 34 ans sera prêt pour le début de la prochaine saison, le 13 octobre à Toronto.

Price est passé sous le bistouri à New York au Hospital for Special Surgery (HSS). C’est le Dr Robert Marx qui a pratiqué l’opération, «après consultation avec son collègue Dr Bryan Kelly concernant des blessures à la hanche et au genou».

Le gardien n’aura pas besoin de subir d’intervention à la hanche, a-t-on cependant appris.

Price a dû manquer une partie de la dernière saison régulière en raison d’une commotion cérébrale qu’il avait subie le 19 avril, pendant un match face aux Oilers d’Edmonton. Or, il est revenu en santé pour les séries éliminatoires, permettant au Bleu-Blanc-Rouge de se rendre jusqu’en finale de la Coupe Stanley.