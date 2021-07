Samuel Blais rejoint Lafrenière à New York

Le Québécois Samuel Blais a été troqué aux Rangers de New York avec un choix de deuxième tour au repêchage de la Ligue nationale de 2022 en retour de l’attaquant Pavel Buchnevich, qui rejoint les Blues de St. Louis.

Le joueur russe est le plus gros morceau de cette transaction, lui qui a établi des sommets en carrière en 2020-2021 avec 48 points en seulement 54 rencontres. Le contrat de Buchnevich viendra toutefois à échéance le 28 juillet prochain et il deviendra joueur autonome avec compensation.

L’ailier droit de 26 ans demandera certainement plus d’argent que les 3,25 millions $ qu’il a touchés la saison dernière.

Tardif choix de sixième ronde (176e au total) des Blues en 2014, Blais a fait sa niche au Missouri lors des deux dernières campagnes. Le natif de Montmagny a joué un rôle de soutien avec l’équipe, mais son efficacité lui a permis de remporter la coupe Stanley en 2019.

Blais a lui aussi établi des sommets en carrière avec huit buts et 15 points en 36 matchs en 2020-2021. Une blessure au haut du corps lui a toutefois fait rater quelques rencontres en fin de campagne.

L’ancien des Tigres de Victoriaville et des Islanders de Charlottetown deviendra joueur autonome avec compensation à la fin de la prochaine saison. Il rejoindra à New York quelques Québécois, notamment les attaquants Alexis Lafrenière et Julien Gauthier.