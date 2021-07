Un nouvel entraîneur adjoint pour le Rocket

L’ancien porte-couleurs et entraîneur adjoint des Oilers d’Edmonton Kelly Buchberger sera l’assistant de Jean-François Houle avec le Rocket de Laval à compter de la prochaine saison.

C’est ce que le club-école du Canadien de Montréal a annoncé, jeudi. Buchberger a dirigé les Americans de Tri-City, dans la Ligue junior de l’Ouest (WHL), pour deux saisons entre 2018 et 2020.

Auparavant, l’homme de 54 ans avait été adjoint à Craig MacTavish, Pat Quinn, Tom Renney, Ralph Krueger et Dallas Eakins lors d’un séjour de six saisons dans la capitale de l’Alberta, de 2008 à 2014. Il a également dirigé les Falcons de Springfield, dans la Ligue américaine, lors de la campagne 2007-2008.

Buchberger a par ailleurs totalisé 105 buts et 309 points en 1182 matchs à titre d’ailier droit dans la Ligue nationale. Il a évolué pour les Oilers, les Thrashers d’Atlanta, les Kings de Los Angeles, les Coyotes de Phoenix et les Penguins de Pittsburgh, entre 1986 et 2004.