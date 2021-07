Cinq gros espoirs de la LHJMQ

Le 6 octobre dernier, on pouvait prédire facilement que les Rangers de New York miseraient sur Alexis Lafrenière comme premier de classe au repêchage de la LNH. Les représentants de la LHJMQ avaient connu un premier tour très intéressant avec cinq joueurs sélectionnés.

Les Dawson Mercer (15e choix par les Devils), Hendrix Lapierre (22e choix par les Capitals), Justin Barron (25e choix par l’Avalanche) et Mavrik Bourque (30e choix par les Stars) avaient également connu leur sort dès le premier soir.

Neuf mois plus tard, on pourrait vivre un scénario semblable. Selon les 10 recruteurs sondés par «Le Journal», cinq espoirs de la LHJMQ ont des chances d’entendre leur nom dès le premier tour. Zachary Bolduc, Zachary L’Heureux et Xavier Bourgault devraient logiquement sortir au premier tour, alors que Zach Dean et Evan Nause représentent aussi des options.

«Comme je le dis tous les ans, le repêchage est un jeu de poker, a dit Trevor Timmins lors de sa traditionnelle conférence à la veille du repêchage. Je ne montrerai pas mes cartes, je ne peux pas parler de joueurs sur le plan individuel.»

À moins d’une transaction, le Canadien parlera au 30e rang lors du premier tour.

«Il y a des joueurs qui glisseront, c’est plus difficile à prédire cette année, a rappelé Timmins. Mais on espère toujours frapper un circuit.»

On vous présente les cinq plus beaux espoirs de la LHJMQ.

ZACHARY BOLDUC

centre/ailier, Rimouski (LHJMQ) | Natif de Trois-Rivières

6 pi 1 po , 175 lb

29 points (10 b, 19 p) en 27 matchs

Bolduc portera les couleurs des Remparts de Québec cette année. Après une saison très prometteuse à 16 ans, il a ralenti l’an dernier en raison de blessures.

«Il a marqué 30 buts à 16 ans, il a possiblement le plus beau potentiel parmi les gars de la LHJMQ cette année, a prédit un recruteur de l’Ouest. Il a des habiletés offensives et défensives. J’aime son sens du hockey et son jeu avec et sans la rondelle.»

XAVIER BOURGAULT

centre/ailier, Shawinigan (LHJMQ) | Natif de L’Islet

6 pi, 172 lb

40 points (20 b, 20 p) en 29 matchs

Bourgault a formé un trio avec Mavrik Bourque cette saison avec les Cataractes.

«Il a de bonnes habiletés offensives : de bonnes mains, un bon marqueur et une bonne vision, a souligné un recruteur de l’Est. Mais à l’image de son équipe, il m’a déçu en séries.»

ZACHARY L’HEUREUX

ailier gauche, Halifax (LHJMQ) | Natif de Montréal

5 pi 11 po, 196 lb

39 points (19 b, 20 p) en 33 matchs

L’Heureux a du talent, mais aussi beaucoup de caractère. Il a reçu quatre suspensions au cours de la dernière saison.

«Un joueur intrigant avec un gros potentiel, a dit un recruteur de l’Ouest. Il a un peu de Brad Marchand en lui. Il peut jouer physique, il peut jouer en puissance et il voit bien le jeu.»

EVAN NAUSE

défenseur, Québec (LHJMQ) | Natif de White Rock (Colombie-Britannique)

6 pi 2 po, 186 lb

22 points (4 b, 18 p) en 32 matchs

Nause a attiré les regards en sa direction avec une bonne première saison avec les Remparts.

«Un défenseur gaucher de 6 pi 2 po qui patine bien et qui est intelligent avec la rondelle, a décrit un recruteur de l’Ouest. Il pourrait sortir entre le 25e rang et le 40e rang.»

ZACH DEAN

centre, Gatineau (LHJMQ) | Natif de Grande Prairie (Alberta)

6 pi, 176 lb

20 points (10 b, 10 p) en 23 matchs

Dean a retrouvé les Olympiques dans la bulle seulement au mois de novembre après une fracture à un poignet.

«Il a du caractère et du talent, mais pas les meilleurs chiffres offensifs, a dit un recruteur de l’Est. Mais c’est un jeune qui joue de la bonne façon, il ne triche pas.»