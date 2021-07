Les choix présumés du Kraken de Seattle

Plusieurs choix du Kraken de Seattle sont dévoilés à l'approche du repêchage d'expansion ayant lieu ce mercredi soir.

Le journaliste Salim Nadim Valji rapporte que le capitaine des Flames de Calgary, Mark Giordano, ferait ses valises pour la ville portuaire. Frank Seravalli indique de son côté que Jared McCann serait l'élu chez les Maple Leafs de Toronto et que Brandon Tanev serait soutiré aux Penguins de Pittsburgh. L'un des choix les plus suprenants serait la sélection de l'ailier gauche Carsen Twarynski, des Flyers de Philadelphie, alors que Jakub Voracek et James van Riemsdyk étaient exposés.

• À lire aussi: Carey Price est sauf!

• À lire aussi: Un nouvel adjoint de renom avec le CH

Ron Francis aurait boudé deux autres gros contrats chez les Predators de Nashville, a fait savoir Chris Johnston. En effet, il opterait pour Calle Jarnkrok alors que Matt Duchene et Ryan Johansen étaient disponibles. Le Kraken mettrait toutefois la main sur au moins un attaquant de renom en pigeant Jordan Eberle chez les Islanders de New York.

Il semble également que Vladimir Tarasenko ne sera pas réclamé du côté des Blues de St. Louis; le Kraken aurait préféré le défenseur Vince Dunn, selon Seravalli. Du côté des gardiens, Chris Driedger, des Panthers de la Floride, Vitek Vanecek, des Capitals de Washington, et Joey Daccord, des Sénateurs d'Ottawa, seraient les choix du Kraken.

C'est donc dire que le jeune Kaapo Kahkonen, du Wild du Minnesota, aurait été ignoré, si bien que le défenseur Carson Soucy serait le joueur sélectionné.

Aussi, la formation de Seattle ne serait pas parvenue à s'entendre avec le futur joueur autonome sans compensation Gabriel Landeskog, d'après les informations de Pierre Lebrun. Landeskog ne serait donc pas le choix du Kraken pour ce qui est de l'Avalanche du Colorado. C'est plutôt vers Joonas Donskoi qu'on se serait tourné.

Les Canucks de Vancouver, eux, perdront vraisemblablement les services du jeune attaquant Kole Lind selon Rick Dhaliwal. Pour ce qui est d'une autre formation canadienne, les Jets de Winnipeg, ces derniers perdraient le joueur d'avant Mason Appleton, rapporte Darren Dreger.

Pigeant parmi les joueurs des Hurricanes de la Caroline, Francis aurait préféré l'attaquant Morgan Geekie au défenseur Jake Bean, a annoncé Seravalli sur Twitter.

Le Québécois Jérémy Lauzon serait l'élu chez les Bruins de Boston. Les Devils du New Jersey céderaient le gros attaquant Nathan Bastian, alors que que les Kings de Los Angeles perdraient également un poids lourd, le défenseur Kurtis MacDermid. À San Jose, le joueur d'avant Alexander True plierait bagages.

Parmi les joueurs exposés des Blue Jackets de Columbus, le Kraken aurait arrêté son choix sur un certain Gavin Bayreuther, un défenseur gaucher de 27 ans. L'ancien joueur de centre des Canadiens de Montréal Max Domi aurait ainsi été boudé.

Les Ducks d'Anaheim verraient pour leur part le défenseur Haydn Fleury quitter leur giron.

Le jeune défenseur Will Borgen serait soutiré aux Sabres de Buffalo. Le joueur de soutien des Coyotes de l'Arizona Tyler Pitlick mettrait également le cap pour Seattle.

Les sélections attendues

CGY - Mark Giordano

TOR - Jared McCann

PIT - Brandon Tanev

PHI - Carsen Twarynski

STL - Vince Dunn

FLO - Chris Driedger

WSH - Vitek Vanecek

OTT - Joey Daccord

VAN - Kole Lind

WPG - Mason Appleton

MTL - Cale Fleury

NSH - Calle Jarnkrok

CAR - Morgan Geekie

MIN - Carson Soucy

BOS - Jérémy Lauzon

NJ - Nathan Bastian

LA - Kurtis MacDermid

SJ - Alexander True

COL - Joonas Donskoi

CLB - Gavin Bayreuther

TB - Yanni Gourde

EDM - Adam Larsson

DAL - Jamie Oleksiak

ANA - Haydn Fleury

NYI - Jordan Eberle

BUF - Will Borgen

ARI - Tyler Pitlick