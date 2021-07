Le Kraken embauche deux arrières très solides

Le Kraken de Seattle pourrait accorder sous peu un contrat aux défenseurs Adam Larsson et Jamie Oleksiak, qui évoluaient respectivement pour les Oilers d’Edmonton et les Stars de Dallas la saison dernière.

D’ailleurs, diverses sources, dont le réseau Sportsnet, ont précisé que le premier des deux hommes a accepté un pacte de quatre ans et d’une valeur annuelle moyenne de 4 millions $. Si le tout se concrétise, le Kraken ne pourra sélectionner des joueurs des Oilers et des Stars au cours du repêchage d’expansion prévu mercredi soir, car ces embauches compteraient pour un choix effectué au sein de ces organisations.

Larsson est devenu joueur autonome sans compensation après avoir complété une entente de six ans et de 25 millions $. Acquis par Edmonton des Devils du New Jersey en retour de l’attaquant Taylor Hall le 29 juin 2016, il a récolté 10 points en 56 rencontres lors de la dernière campagne.

Pour sa part, Oleksiak pouvait aussi tester le marché, lui qui a obtenu plus de 6,4 millions $ dans les trois plus récentes années. Le frère de la nageuse Penny Oleksiak a amassé 14 points en 56 parties en 2020-2021.