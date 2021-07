Le CH joue gros

Le Kraken de Seattle a la destinée du Canadien entre ses mains mercredi matin. La 32e équipe de la LNH pourrait changer l’identité du CH s’il en venait à choisir le numéro 31, Carey Price.

À Dallas, Jim Nill dormira sur ses deux oreilles à la veille du repêchage d’expansion. Le Kraken de Seattle pourrait repêcher l’ailier Blake Comeau, le centre Tanner Kero, le défenseur Joel Hanley ou le gardien Ben Bishop qui est constamment blessé.

L’image des Stars ne changera pas dans les prochaines heures.

Il n’y a aucune comparaison possible entre les villes de Dallas et de Montréal. L’amour du hockey restera toujours plus fort à Montréal qu’au pays des Cowboys de Dallas.

Depuis dimanche, les fidèles du Canadien retiennent leur souffle.

Ron Francis, le directeur général du Kraken, pourrait contrôler la destinée du CH.

Francis aura la possibilité de repêcher le joueur franchise du Tricolore depuis des lunes en Carey Price.

On le sait déjà. Price a accepté de lever sa clause de non-mouvement, devenant disponible pour la 32e équipe de la LNH.

Les propriétaires du Kraken auraient donné le feu vert à Francis pour le protéger s’il juge que c’est le bon chemin à emprunter pour une nouvelle organisation.

Il y a aussi d’autres joueurs talentueux disponibles dans la cour du CH.

D’autres options

Shea Weber n’a pas été protégé. Le capitaine devrait toutefois passer la prochaine saison à l’infirmerie en raison de multiples blessures. Une réalité qui devrait freiner le Kraken.

À l’attaque, Jonathan Drouin pourrait aussi tenter de relancer sa carrière dans un nouvel environnement. Drouin gagnera un salaire de 5,5 millions $ pour les deux prochaines saisons.

Si jamais Francis désire un ailier d’expérience rapide et bon en infériorité numérique, Paul Byron représenterait une carte intéressante. Il touchera 3,4 millions $ pour les deux prochaines années.

Il y a deux autres options plus économes pour le Kraken : les défenseurs Brett Kulak (1,85 million $ pour la prochaine saison) et Cale Fleury qui a passé toute la saison avec le Rocket de Laval.

Âgé de 22 ans, Fleury a le potentiel pour s’établir comme un défenseur au sein d’un troisième duo en raison de sa robustesse et de sa rapidité.

Francis aurait également la possibilité de courtiser le centre Phillip Danault.

Le numéro 24 du CH deviendra visiblement joueur autonome sans compensation à partir du 28 juillet.

À l’inverse des Stars qui ne perdront que des miettes au profit du Kraken, Marc Bergevin risque de voir une image forte de son équipe s’envoler pour Seattle dans l’état de Washington.

Mais le DG du CH a suffisamment d’expérience pour avoir pris des risques calculés. On aura enfin la réponse dans quelques heures.

Une journée mouvementée

Le Kraken doit déposer sa liste des 30 joueurs réclamés pour 10 h mercredi matin.

L’équipe de l’État de Washington repêchera un joueur parmi toutes les équipes de la LNH à l’exception des Golden Knights de Vegas.

Des 30 joueurs, il y aura un minimum de 14 attaquants, 9 défenseurs et 3 gardiens. Francis aura également besoin de réclamer un minimum de 20 joueurs qui ont déjà un contrat pour la prochaine saison ou les saisons à venir.

Nos collègues à TVA Sports présenteront l’événement.

Pour ajouter un peu de piquant à la soirée, le Kraken a invité plusieurs personnalités de la région de Seattle pour présenter des joueurs.

Des vedettes du passé et du présent seront sur place comme Marshawn Lynch (ancien des Seahawks de Seattle), Jordan Morris (Sounders de Seattle), Gary Payton (ancien des défunts SuperSonics de Seattle), Shawn Kemp (ancien des défunts SuperSonics de Seattle), Bobby Wagner (Seahawks de Seattle) et Kyle Lewis (Mariners de Seattle).