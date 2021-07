Jerry Jones serait prêt à tout pour les Cowboys

Le propriétaire des Cowboys de Dallas Jerry Jones se dit prêt à tout pour que son équipe retrouve le chemin de la gloire.

La formation texane a cumulé un dossier de 6-10 au cours de la saison 2020, une déception selon les standards des partisans.

«Je ferais immédiatement, si je le pouvais, tout ce qu’un homme a le pouvoir de faire pour permettre aux Cowboys de participer à un Super Bowl, a déclaré Jones, dont les propos ont été interprétés par le site de la NFL mercredi. C’est un fait et mon esprit, il n’y a rien qui représente une plus grande priorité que ça.»

La pandémie a eu pour effet chez l’homme de 78 de réitérer son amour et sa passion pour le football. Ressentir le bonheur de voir un stade rempli de partisans en délire lui a manqué.

«Je me sens passionné au même niveau que lorsque j’ai acheté l’équipe, a-t-il rajouté. J’avais peur jusqu’à la mort à l’époque et c’est toujours le cas aujourd’hui. Je me soucie de ce qui arrive au niveau de l’économie, de la COVID et de notre place dans la NFL. En ce moment, je veux être ici, avec l’équipe.»

Le quart-arrière partant des Cowboys Dak Prescott a été blessé lors du cinquième affrontement des siens en 2020, ce qui n’a pas aidé leur cause. Il a d’ailleurs signé une prolongation de contrat bonne pour six ans et 240 millions $ en mai dernier, et l’organisation a entièrement confiance en lui.

«Un joueur comme Dak est rare, a souligné le Vice-président de l’équipe Stephen Jones. Nous avons fait de lui le joueur le mieux payé de la ligue pour une raison, il est unique.»

Les Cowboys ont rendez-vous avec les Steelers, à Pittsburgh, pour inaugurer leur présaison le 5 août.