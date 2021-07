Un entraîneur des Jets subit un grave accident de vélo

L’entraîneur adjoint des Jets de New York Greg Knapp a été victime d’un accident de vélo et il est dans un état critique dans un hôpital de la Californie.

C’est ce qu’a rapporté le réseau 9 News de Denver, lundi. L’homme de 58 ans a été frappé par un véhicule et a subi plusieurs blessures sérieuses.

«Greg est un être humain incroyable. Il est difficile d’imaginer le défi auquel sa famille et lui font face. La nature joviale de Greg, sa gentillesse et ses connaissances lui ont permis d’avoir de superbes connexions avec l’ensemble de nos entraîneurs, de nos joueurs et de notre personnel. Je vous demande de prier pour lui, alors que nous espérons tous qu’il se remette de cet horrible accident», a indiqué l’entraîneur-chef Robert Saleh, dans un communiqué des Jets publié mardi.

Knapp a été embauché par la formation new-yorkaise en janvier dernier et devait principalement s’occuper du jeune quart-arrière Zach Wilson, qui a été sélectionné avec le deuxième choix au total du dernier repêchage de la NFL.

Ayant obtenu son premier emploi dans la meilleure ligue de football de la planète en 1997, Knapp a occupé diverses fonctions chez les 49ers de San Francisco, les Flacons d’Atlanta, les Raiders d’Oakland, les Seahawks de Seattle, les Texans de Houston et les Broncos de Denver.