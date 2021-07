Sénateurs: un ancien choix de 1re ronde sur son départ?

Même s’il a été protégé en prévision du repêchage d’expansion, l’attaquant Logan Brown pourrait quitter les Sénateurs d’Ottawa au cours des prochains jours.

Selon ce qu’a indiqué lundi le quotidien «Ottawa Sun», beaucoup d’observateurs s’attendent à ce que l’organisation ontarienne essaie d’échanger le hockeyeur de 23 ans, un choix de premier tour à l’encan amateur de 2016. Étant admissible au statut de joueur autonome avec compensation cet été, il recevra une offre qualificative s’il est encore dans la capitale fédérale, d’après la même source.

Brown a été ennuyé par les blessures lors des récentes années. En 2020-2021, il a joué une rencontre avec le grand club et 13 autres avec la filiale située à Belleville. Dans la Ligue américaine, il a récolté deux buts et sept mentions d’aide.

Les Sénateurs aimeraient ajouter un pivot de premier plan et un défenseur pouvant évoluer sur l’une de leurs deux premières paires afin d’améliorer leurs chances de qualification aux séries la saison prochaine. Selon le journal local, ces acquisitions – si elles se matérialisent – se feront par le biais de transactions et non du marché de l’autonomie. L’équipe détient six sélections au repêchage amateur de ce weekend et certaines pourraient servir de monnaie d’échange.