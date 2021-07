Jonathan Bernier testera le marché

Le gardien Jonathan Bernier aurait l’intention de tester le marché des joueurs autonomes lorsqu’il s’ouvrira le 28 juillet prochain.

C’est ce qu’avançait l’expert hockey du réseau TVA Sports Renaud Lavoie mardi.

Le Québécois de 32 ans a passé les trois dernières campagnes dans l’uniforme des Red Wings de Detroit. En 24 parties lors de la saison 2020-2021, il a maintenu un dossier de 9-11-1, un taux d’efficacité de ,914 et une moyenne de buts alloués de 2,99.

Le gardien Jonathan Bernier a décidé de tester le marché des joueurs autonomes sans compensation qui va ouvrir le 28 juillet. @TVASports — Renaud Lavoie (@renlavoietva) July 20, 2021

Bernier avait été un choix de première ronde (11e au total) des Kings de Los Angeles lors du repêchage de 2006. En plus de porter les couleurs du club californien et des Wings dans la Ligue nationale, il a également gardé les filets des Maple Leafs de Toronto, des Ducks d’Anaheim et de l’Avalanche du Colorado.

En carrière, il détient un taux d’efficacité de ,913 et une moyenne de buts alloués de 2,77. Le natif de Laval a disputé un total de 393 rencontres dans le circuit Bettman.